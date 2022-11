Ciudad: Soledad Acuña también se lanzó como candidata para suceder a Larreta

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, se lanzó oficialmente como candidata para suceder a Horario Rodríguez Larreta en el Gobierno porteño. “Estamos trabajado en mi precandidatura”, confirmó y completó: “ofrezco mi experiencia”. “En la Ciudad y en el espacio al que pertenezco estamos trabajando para tener la mejor opción para los vecinos”, comenzó diciendo al lado del jefe porteño. La semana pasada, el ministro de Salud, Fernán Quirós, también avisó que se presentará como candidato para el gobierno porteño en 2023. Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de este miércoles confirmó que varios funcionarios de su gabinete irán a la PASO para sucederlo.

