Llega el VII Festival por el Día Internacional de los Derechos de la Personas con Discapacidad a Brown

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre el VII Festival por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una iniciativa interdisciplinaria que este año incluirá la tradicional “Carrera por Tod@s”, muestras, desfile de disfraces y espectáculos culturales. Esta importante iniciativa se lleva adelante con el objetivo de visibilizar y promover los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la comunidad y su desarrollo, y también concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural para lograr su inclusión efectiva. “Llevamos adelante un nuevo año consecutivo esta importante iniciativa para seguir visibilizando y sumando derechos para las personas con discapacidad”, sostuvo Mariano Cascallares, en tanto que el intendente interino Juan Fabiani invitó a toda la comunidad a que se acerque a participar de estos tres días tan importantes que tienen como objetivo “trabajar para tener un Almirante Brown más justo e inclusivo”. En esa línea, Nora Saporiti, la titular del Consejo de Discapacidad, remarcó que “por séptimo año invitamos a todos los vecinos y vecinas a que se acerquen a este festival tan importante porque incluir implica garantizar que haya políticas y prácticas adecuadas vigentes en la comunidad, brindando el reconocimiento de los derechos y también las oportunidades para garantizar su ejercicio”. Cabe destacar que la celebración contará además con la presencia de los tradicionales Food Trucks que ofrecerán una amplia variedad de opciones gastronómicas para toda la familia y también de una Feria de Emprendedores.



VIERNES 2/12 El viernes, la actividad comenzará a las 9 de la mañana con una exposición de escuelas, asociaciones, centros de día y educativos terapéuticos que se extenderá hasta las 15, además de una muestra de actividades culturales de las diferentes instituciones. Ese mismo día se hará el acto institucional formal, un show de la murga del Cottolengo de Don Orione, desde las 14, y la Maratón de Teatro Inclusivo en la Casa de la Cultura, de 16 a 19 horas. El cierre artístico de la jornada estará a cargo de Pato Almada, desde las 18; de Sólida Frecuencia, a las 19.30; de Mala Cali, a partir de las 20.30 y de Chala Rasta, desde las 21.30. SÁBADO 3/12 El sábado 3 de diciembre, en tanto, desde las 11 horas se entregarán reconocimientos a los participantes de los Torneos Bonaerenses de Deporte Adaptado y Cultura Inclusiva, se brindarán reconocimientos también de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional local y también, desde las 12, habrá una muestra de diferentes talleres. A partir de las 15 habrá un desfile de cosplays y shows artísticos y musicales: entre ellos “Las Flores del Bullerengue”, a las 19.30; la Reina Chicharra, desde las 20.30 y Los Peñalosa, a partir de las 21.30. DOMINGO 4/12 El domingo, último día de este importante festival, se llevará adelante desde las 8 de la mañana la ya tradicional “Carrera por Tod@s”, organizada por el Instituto Municipal del Deporte browniano. En este sentido, el tradicional evento deportivo contará con dos modalidades con distintas exigencias: una correcaminata de 2 kilómetros y una carrera más exigente de 7 kilómetros. Además, a las 16.30 se dará inicio a la Marcha por los Derechos de las Personas Con Discapacidad desde el Concejo Deliberante de Almirante Brown hasta la Plaza Brown, la cual contará con el acompañamiento de las murgas y de muñecos gigantes confeccionados por las diferentes instituciones. Esa misma tarde se presentará el grupo Reciclados (18.30 horas), se difundirá un videoclip de la productora ICAB (19.30 horas), estará presente Kactus (20 horas) y habrá un cierre de lujo desde las 21 horas a cargo de la banda La Franela (21 horas).

