Fernando Gray compartió un encuentro con chicas y chicos del programa Jóvenes y Memoria

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recibió esta tarde a chicas y chicos del distrito que participarán de la XXI edición del programa Jóvenes y Memoria que se desarrollará en Chapadmalal entre el 3 y el 5 de diciembre. En ese encuentro presentarán los proyectos de investigación que trabajaron en las instituciones educativas a las que asisten. “Les agradezco profundamente por participar, trabajar en sus proyectos y reflexionar sobre lo que pasó en nuestra historia”, expresó Fernando Gray, quien entregó un subsidio para solventar los gastos de traslado de las y los 407 estudiantes de Esteban Echeverría hacia la localidad de balnearia. Asimismo, destacó: “Es muy importante resguardar la memoria colectiva para construir un futuro mejor para todas y todos”. Del encuentro participarán 24 instituciones educativas del distrito: las escuelas secundarias N° 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 42 y 43; la Escuela Técnica N° 1, la Escuela Especial N° 501, la Escuela Tecnológica Ing. Giúdici y el Instituto Superior de Formación Docente N° 35. “Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro” es una iniciativa dirigida a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia de Buenos Aires, que propone la elaboración de un proyecto de investigación acerca de memorias del pasado reciente y la vulneración de los derechos humanos en democracia.

