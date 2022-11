El municipio de Brown pavimenta más de 110 nuevas cuadras en Lonfchamps y Glew

El Municipio de Almirante Brown avanza con la pavimentación de más de 110 nuevas cuadras en la zona oeste de las localidades de Longchamps y Glew con el objetivo de seguir potenciando la transitabilidad y la accesibilidad en toda esa zona. En paralelo se continúan concretando trabajos hidráulicos con la construcción de desagües pluviales y de nuevos sumideros. Las obras, realizadas en articulación con la Provincia se llevan adelante en tres paquetes estructurales que permitirán mejorar la conectividad en el interior de los barrios ubicados principalmente entre la Ruta 16 y la avenida Hipólito Yrigoyen. Las mejoras incluirán calles que ya cuentan con cordón cuneta y se les realizará la pavimentación correspondiente y luego pavimentaciones de concreto asfáltico sin cordón cuneta en otras arterias diferentes. Entre los barrios beneficiados se encuentran Rayo de Sol, El Trébol, La Carmen, Los Álamos y Progreso, además de permitir la interconexión directa e indirecta con los Centro de Atención Primaria de la Salud “Los Álamos” y “Rayo de Sol”, los jardines de infantes Nº904, Nº919, las escuelas primarias Nº 60, Nº 69, Nº 23 y Nº 33 y las secundarias Nº 25, Nº 57 y Nº64, además de numerosos espacios públicos. “Seguimos sumando nuevos pavimentos en distintos barrios de Almirante Brown históricamente postergados, esta vez en la zona oeste de Glew y Longchamps beneficiando a miles y miles de vecinas y vecinos”, sostuvo Mariano Cascallares. Este fin de semana Mariano Cascallares supervisó el avance de las obras de pavimentación a lo largo de la calle Juan Manuel Blanes de Glew, lugar donde también dialogó con los vecinos que le expresaron su alegría y satisfacción. En esa línea, el intendente interino Juan Fabiani remarcó que las obras de pavimentación realizadas junto a la Provincia “cambian por completo los barrios porque generan nuevos accesos y conectividad, además de mejoras hidráulicas para evitar inundaciones”. Listado de calles Entre las arterias a pavimentar se encuentran las 17 calles de la avenida Antártida Argentina, entre la Ruta 16 hasta la calle Constantino Gaito; y también las 15 de Juan Manuel Blanes entre Pedraza y El Ceibo. También se pavimentarán once cuadras de Buenos Aires entre Caseros y Gaito y un total de nueve en la calle Rubinstein en dos tramos: uno desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta De la Vega, y luego entre Correa Morales y Gordillo. Se pavimentarán también Varela entre Roger y Gaito (siete cuadras); Patagones entre Beiró y El Ceibo (seis cuadras); El Ceibo entre Aguirre y Roger (seis cuadras); Gaito entre Gordillo y Antártida Argentina (cinco cuadras), y Diehl entre Rosario y Antártida Argentina (cinco cuadras). Lo propio se hará también en Storni entre Los Aromos y Payró (cuatro cuadras); Boedo entre Blanes y Roger (cuatro cuadras); Roger entre Antártida Argentina y Buenos Aires (tres cuadras), Fleming entre Gordillo y Beiró (tres cuadras), Beiró entre Caseros y Patagones (tres cuadras); Los Aromos entre Pedraza y Storni (tres cuadras), y Quiroga entre Roger y Los Pinos (tres cuadras). Finalmente, también en Iglesias entre Gordillo y Buenos Aires (dos cuadras); Saavedra Lamas entre Gordillo y Buenos Aires (una cuadra); Los Cipreces entre Gordillo y Boedo (una cuadra); Los Pinos entre Quiroga y Storni (una cuadra); El Ceibo entre Patagones y Saavedra Lamas (una cuadra), y Don Segundo Sombra y Blanes (una cuadra).

