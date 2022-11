El municipio convoca a medicos a sumarse al sistema de salud de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown lanzó una convocatoria de profesionales médicos clínicos, generalistas y pediatras para que se sumen al sistema de salud de nuestro distrito en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). De esta manera, a través de la Secretaría de Salud de Almirante Brown, la propuesta tiene como objetivo seguir fortaleciendo el sistema sanitario local que está en continuo crecimiento para brindar más y mejores servicios a la comunidad. El currículum vitae puede entregarse de forma presencial de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, en la Secretaría de Salud de Almirante Brown, ubicada en la esquina de Cerretti y Rosales, en la localidad de Adrogué. También puede enviarse de forma online a través del correo electrónico coordinacioncapsab@gmail.com o llamar al 5034-6200, internos 395 y 397, para evacuar dudas y consultas. “En Almirante Brown seguimos sumando profesionales de la salud para fortalecer nuestro sistema sanitario en los CAPS y brindarle mejores servicios a nuestros vecinos y vecinas de todos nuestros barrios y localidades”, remarcó Mariano Cascallares. El intendente interino Juan Fabiani sostuvo además que “invitamos a los profesionales a que se sumen a ser protagonistas en esta importante tarea vinculada a la salud pública y brindar un servicio esencial para nuestra comunidad”.

Both comments and pings are currently closed.