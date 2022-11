El municipio de Almirante Brown homenajeó a las enfermeras y enfermeros en su día

El Municipio de Almirante Brown realizó un emotivo acto en conmemoración del Día de la Enfermería Nacional en la localidad de José Mármol que incluyó la entrega de reconocimientos destacando su vocación e incesante servicio a la comunidad. La actividad se llevó adelante en el monumento a las enfermeras y enfermeros situado en el Paseo Hugo Peña, de la mencionada localidad, y contó con la participación de la presidenta de la Casa de la Enfermería, Margarita López; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la directora de Ciudadanía Cultural e integrante de la Casa de Enfermería, Karina Jerónimo. En este sentido, en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas, Margarita López entregó la “Hoja de la Paz” a los ex combatientes para que la exhiban en el Museo Malvinas, Soberanía y Memoria. Asimismo, se entregó un diploma a Darío Balbastro, hijo de Silvia Cristina Garrido, una enfermera de gran trayectoria quien cumplió servicio en el Hospital Lucio Meléndez. La actividad incluyó también la participación del secretario de Salud local, Walter Gómez; el subsecretario de Planificación, Prevención y Promoción de la Salud, Leandro Degese; la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila; el coordinador de veteranos de guerra, José Palacios; el presidente del Centro de ex combatientes “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk, y la delegada Valeria Ramallo. También dijeron presente el director del hospital Oñativia, Héctor Ortiz; el presbítero José Luis Gergolet, y el vicepresidente de la Casa de la Enfermería, Diego Reinoso, además de enfermeros y enfermeras de Almirante Brown. Cabe destacar que el Monumento al Enfermero y la Enfermera de José Mármol fue inaugurado en 2017 por Mariano Cascallares. Se trata de una obra del equipo de escultores del Museo Claudio León Sempere de Burzaco, encabezado por el maestro Oscar Rivera.

