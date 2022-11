Avanza a todo ritmo la construcción del primer edificio para la Escuela de Policía descentralizada de Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que avanzan a todo ritmo las obras de construcción del nuevo edificio destinado a la Escuela de Policía Descentralizada en la localidad de Ministro Rivadavia. Se trata del flamante edificio que es levantado en la avenida Juan B. Justo al 1000, ubicado próximo a la Granja Educativa Municipal y la Panificadora Comunal, en un terreno de 2500 metros cuadrados. En este nuevo espacio tendrán parte de su formación los agentes brownianos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuya inscripción para el Ciclo Lectivo 2023 se realiza actualmente a través de la página mseg.gba.gov.ar o escribiendo a almirantebrowningresopolicial@ gmail.com . También se puede llamar al 2206-1325 o por WhatsApp al 11-5661-3583. Fuentes municipales recomendaron inscribirse antes del 10 de diciembre. El lugar consta de nueve aulas (algunas con la posibilidad de ser comedor) de 7.50 metros de largo por 6 de ancho, núcleos sanitarios, oficinas administrativas y recepción, entre otros servicios. Actualmente las obras se concentran en la creación del pozo absorbente, las cámaras de inspección y la realización de zanjeos para las cañerías cloacales. Asimismo, se ejecutó el 85 por ciento de la cubierta, el 80 por ciento de los fenólicos en los pisos y el 60 por ciento de las carpinterías, entre otros avances. “Estamos muy contentos porque avanzan rápidamente las obras en nuestra Escuela de Policía Descentralizada que permitirá la formación de nuestros aspirantes para la Policía Bonaerense, gracias al trabajo articulado con el Gobierno Provincial”, sostuvo Mariano Cascallares, que recorrió la obra supervisando los trabajos y dialogando con el personal. El intendente interino Juan Fabiani, en tanto, recordó que actualmente está vigente la inscripción para el Ciclo Lectivo 2023, al tiempo que remarcó que “esto permitirá seguir potenciando las herramientas preventivas para el cuidado de nuestros vecinos y vecinas”

