Acordaron un aumento del 20% del salario mínimo en cuatro tramos

La CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron en el Consejo del Salario un aumento del mínimo, vital y móvil del 20% en cuatro tramos, que se abonará un 7% en diciembre, 6 en enero, 4 en febrero y otro 3% en marzo de 2023, lo que para la cartera laboral totalizó una mejora paritaria del 110,5% en un año y permitirá que ese haber llegue a casi 70 mil pesos en marzo próximo. “El nuevo incremento del mínimo, vital y móvil para el año paritario, comprendido entre marzo de este año e igual mes de 2023, totalizó un 110,5 por ciento”, informó Trabajo. Los dirigentes gremiales de la CTA Autónoma votaron en contra del nuevo incremento y señalaron que el acuerdo implicó que “el ingreso mínimo se eleve a 69.500 pesos recién en marzo” próximo, indicó el estatal y líder de esa central, Hugo Godoy. El nuevo salario mínimo fue actualizado en un 20%, por lo que en marzo será de 69.500 pesos Sindicalistas y empresarios sesionaron de forma virtual en primer término en la Comisión Técnica y, desde las 16.30, iniciaron la plenaria, que determinó el nuevo monto del haber mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, y convinieron revisar nuevamente el acuerdo salarial en febrero de 2023. “Apostamos y nos comprometemos con que tenga éxito la política del gobierno, y el planteo que está vigente de que la inflación se reduzca, se concrete” Raquel Olmos La CTA, la CGT y las cámaras respaldaron la propuesta de aumento salarial del 20% en cuatro tramos y la revisión en febrero, lo que mereció un duro rechazo de la CTA Autónoma, que ratificó en el encuentro sus posiciones históricas al respecto. El acuerdo fue finalmente rubricado en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Raquel Olmos. El sector empresario, representado por Daniel Funes de Rioja (UIA) y el de los trabajadores, a través de Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA), manifestaron sus expectativas en torno al acuerdo. El Presidente agradeció y ratificó la importancia y las responsabilidades que cada uno de los sectores asumieron para llevar adelante una propuesta que tiene por objeto fundamental combatir la alta inflación y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, indicaron fuentes oficiales. “Tomada con mayoría absoluta de los integrantes del Consejo del Salario, es otra muestra del valor de nuestra democracia: no hay forma de hacer política sin diálogo. Seguiremos trabajando por una sociedad más justa en donde todos ganen”, señaló luego Fernández en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de la ministra Olmos Tras la firma, Olmos ratificó en conferencia de prensa que “si tomamos el período del salario mínimo, vital y móvil vigente, del 1 de abril al 31 de marzo, vamos a tener in incremento del 110,5%”. Foto: Presidencia “Reconocemos que la alta inflación va en contra de los salarios y por eso es tan importante que los trabajadores organizados y los empresarios hayamos podido acordar”, sintetizó, y agregó: “Apostamos y nos comprometemos con que tenga éxito la política del gobierno, y el planteo que está vigente de que la inflación se reduzca, se concrete”, para “recuperar capacidad adquisitiva”. Olmos remarcó que “las paritarias están funcionando muy vigorosamente, fundamentalmente a partir del proceso de inflación que se dio en los meses de julio y agosto, y eso motivó la reapertura”. Además. destacó que “el Estado nacional suscribió una paritaria con ATE y UPCN de recuperación de capacidad adquisitiva más un bono para fin de año de 30.000 pesos de recomposición, que se complementa con la movilidad jubilatoria, que impactó en la AUH y AUE”. Y recordó “la decisión ayer mismo de aumentar 40% la Tarjeta Alimentar, para fortalecer a los sectores que están más postergados”. “Si tomamos la indigencia comparable con el SMVM, es decir correspondiente a la canasta de un adulto mayor, son $45.200, lo que establece el Indec al mes de octubre”, refirió la ministra, y puntualizó que “el SMVM de noviembre estará en $5.900, es decir que está por encima de la canasta de indigencia comparable”. “La idea es que igual durante los meses de diciembre y enero el índice todavía fortalezca más la recuperación de ese SMVM y que eso nos permita articular con este proceso que está impulsando el gobierno de reducción paulatina de la tasa de inflación de manera que en los meses de febrero y marzo el índice previsto es de 4 y 3%, demostrando la enorme apuesta que tanto empresarios como trabajadores hacemos a la apuesta que estableció el Gobierno nacional”, completó. Foto: Presidencia El bono Sobre el bono para fin de año que anunció el Presidente en Bali, la ministra aclaró que “todavía no hay más detalles” y expresó que “vamos anunciando lo que vamos acordando”. El último encuentro del Consejo del Salario había sido el 22 de agosto, cuando las partes convinieron -también con el voto en contra de la CTAA- una mejora salarial del 21% en tres tramos de 7% entre septiembre y noviembre. El nuevo salario mínimo A partir de ese acuerdo, el ingreso mínimo pasó a ser de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 este mes, mientras que en agosto el ingreso era de 47.850 pesos para los trabajadores mensualizados a jornada completa. Sindicalistas y empresarios deliberaron de forma virtual bajo la supervisión de la cartera laboral y determinaron el nuevo valor del mínimo, vital y móvil, actualmente de 57.900 pesos, para un tramo corto cuatrimestral y con nueva revisión en febrero. El encuentro tripartito fue convocado por el Gobierno ante el elevado proceso inflacionario y de alza de precios y se realizó de forma virtual entre cámaras y centrales obreras. La CGT se había reunido en la sede nacional del gremio de Sanidad (Fatsa) para fijar una posición, al igual que lo hizo la CTA Autónoma, en tanto la CTA del diputado nacional Hugo Yasky reclamó que el nuevo valor del mínimo superase en 4 puntos el índice de inflación de diciembre y que en enero se produzca otro aumento salarial. Foto: Presidencia El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó primero en la llamada Comisión Técnica y, luego, comenzó la plenaria de 32 integrantes -16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora-, y consensuó el acuerdo final. Yasky había señalado que ante “la imposibilidad de anticipar la inflación” deben realizarse “revisiones trimestrales” -en este caso fue cuatrimestral-, porque solo para no perder poder adquisitivo “serían necesarios en diciembre 63.856 pesos en relación con ese mes del año anterior y 69.197 pesos para recuperar el de diciembre de 2019”, y dijo que para alcanzar el valor de 2015 el haber mínimo tendrá que ser de 90.000 pesos. La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Godoy y Ricardo Peidro rechazó nuevamente el acuerdo y ratificó que para no perder contra la inflación de este año el ingreso mínimo en diciembre debería ser de 64.000 pesos; reclamó otra vez “una política integral para que ese haber supere a la inflación y no pierda poder adquisitivo” y también sostuvo la necesidad de legislar y aprobar “un salario universal”. La CTA Autónoma reclamó esta tarde una actualización del mínimo del 47% y, en un documento posterior al encuentro, Godoy sostuvo que desde hace tiempo “la inflación no es determinada por los aumentos de precios sino por la especulación empresaria, que no realiza ningún esfuerzo para distribuir los ingresos a favor de los trabajadores”. Foto: Presidencia Aunque el dirigente valoró los esfuerzos de la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, para hallar “un punto intermedio”, dijo que “el nuevo aumento no permite siquiera sostener el nivel de ingresos de marzo y no recupera poder adquisitivo”, y detalló que la exigencia de una mejora del 47% entre noviembre y marzo se fundamentó en las pérdidas del 20% durante el macrismo y de otro 11% a partir de 2019. Godoy ratificó la necesidad de definir una canasta de referencia para “tener claridad respecto de lo que se discute”; propuso revisar la cuotificación de los aumentos y ratificó la demanda de la CTAA de que el mínimo alcance a los sectores de casas particulares, rurales y estatales provinciales y municipales, los que aún “no tienen este derecho”, dijo.

