Sorpresiva derrota de Argentina ante Arabia Saudita

Los “Halcones Verdes” dieron vuelta el resultado en el inicio del segundo tiempo y dieron la gran sorpresa del Mundial al ganarle a la “Albiceleste” por 2 a 1. Final del partido: Arabia Saudita derrota a Argentina por 2 a 1 57′: Otamendi intenta meter el balón en el área, y la defensa árabe se cierra para defender el resultado 55′: Desborda Ángel Di María y el centro se va por línea de fondo 54′: Tiro de esquina para argentina: Julián Álvarez cabecea y nuevamente el arquero Mohammed Al Owais salva a Arabia 51′: Patrtido detenido para atender al defensor Yasir Al Shahrani (ARA), luego del un fuerte choque con su propio arquero 49′: Messi se lo pierde en el área y Argentina se despespera sin poder conseguir el empate 46′: Amonestado en Arabia Saudita, Mohammed Al Owais 43′: Cambio en Arabia Saudita: entra Haitham Asiri por Feras Albirakan 42′: Feras Albirakan (ARA) mete presión y desborda la defensa argentina, saque lateral 41′: Amoestado en Arabia Saudita: Nawaf Al Abid 40′: El juego se detiene para atender al mediocampista árabe Feras Albirakan 38′: Centro de Di María para que Messi cabecee en la puerta del área chica, y de nuevo Al Owais responde con seguridad en el arco saudita

