Argentina inicia ante Arabia Saudita su ilusión en el Mundial de Qatar

Argentina afronta este martes ante Arabia Saudita su primer partido en el Mundial de Qatar, al que arribó como uno de los favoritos por su condición de campeón de América y la vigencia del invicto más extenso de su historia. El estadio de Lusail, sede de la final del próximo 18 de diciembre, recibirá 80.000 personas para el estreno del equipo capitaneado por Lionel Messi en el Grupo C, que se producirá desde las 7 (13 hora local) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic y transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DSports. Messi, de 35 años, quedará consagrado como el primer futbolista argentino en disputar cinco Mundiales luego de dar su presencia de forma consecutiva en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. De esa forma, se sumará al grupo selecto que integran los mexicanos Antonio Carabajal y Rafael Márquez, el alemán Lottar Matthäus y el italiano Gianluigi Buffón y al que se agregarán en esta misma edición los aztecas Guillermo Ochoa y Andrés Guardado y el portugués Cristiano Ronaldo. El astro argentino batirá el récord de presencias mundialistas en el seleccionado el próximo miércoles 30 ante Polonia en caso de disputar los tres partidos de la primera fase. Por lo pronto, este martes igualará a Javier Mascherano con 20 partidos y quedará a sólo uno de Diego Maradona. El debut del futbolista del Paris Saint-Germain justo ante Arabia Saudita, un país vecino de Qatar, de gran poderío económico y donde Leo despierta admiración, provocó que este partido fuera uno de los más buscados en las distintas fases de venta de entradas. Argentina inicia ante Arabia Saudita su ilusión en el Mundial de Qatar. Foto: Archivo Argentina enfrentará a los saudíes por primera vez en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA y en caso de ganar o empatar igualará el récord invicto de un seleccionado nacional en toda la historia del fútbol, que le pertenece a Italia (2018-2021) bajo la conducción de Roberto Mancini. La Scaloneta, vencedora del equipo italiano en la Finalissima de junio pasado en Londres, cayó por última vez ante Brasil el 2 de julio de 2019 por la Copa América y desde entonces encadenó 25 triunfos y 11 empates que le permitieron atrapar dos títulos luego de una sequía de 28 años. Argentina fue uno de los países con mayor venta de entradas. Cómo llega al debut el equipo de Scaloni El seleccionado argentino dejó atrás días de incertidumbre en torno a la conformación de la lista definitiva para Qatar 2022, de la que debieron ser excluidos por lesión los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa. Los defensores Cristian Romero y Marcos Acuña; el mediocampista ofensivo Alejandro “Papu” Gómez; y los delanteros Paulo Dybala y Lautaro Martínez también estuvieron en observación pero mostraron una recuperación que conformó al director técnico. Scaloni mantuvo al máximo el nivel de exigencia y puso como condición la disponibilidad de todos los jugadoers al ciento por ciento desde el primer partido, siempre considerado clave en el inicio de un Mundial. Por caso, en la anterior edición de Rusia, la “Albiceleste” empató sorpresivamente con el debutante Islandia y debió penar por la clasificación con un sufrido triunfo ante Nigeria en la última fecha de su zona. En sus 17 participaciones mundialistas, Argentina ganó en 11 oportunidades, perdió en 5 ocasiones y empató solamente una vez. Entrenamiento de la selección previo al partido con Arabia Saudita. Foto: AFP Este martes será ampliamente favorito en Lusail, donde se espera una nutrida presencia argentina, complementada por el apoyo de los hinchas que la Selección tiene en países de Asia Meridional con fuerte presencia migratoria en Qatar (India, Bangladesh, Pakistán, Nepal y Sri Lanka). Con seis participaciones, Arabia Saudita comparte junto a Irán el récord de presencias en el Mundial entre los países de Medio Oriente. Sólo superó la fase de grupos en Estados Unidos ’94 cuando quedó eliminado ante Suecia en los octavos de final. El equipo árabe es dirigido por el francés Hervé Renard, de 53 años, quien sustituyó al argentino Juan Antonio Pizzi a principios de 2019, y la base de su plantel la conforman jugadores del club Al-Hilal, dirigido por el riojano Ramón Díaz. Arabia Saudita fue el primer seleccionado en concentrarse de cara al Mundial 2022 y disputó seis partidos amistosos en el último mes. Probables formaciones Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martìnez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni. Arabia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri o Hassan Tambukti, Ali Al Bulayahi y Yasir Al Shahrani; Feras Al Brikan, Mohammed Kano, Abdulelah Al Malki, Salem Al Dawsari; Salman Al Faraj; Saleh Al Shehri. DT: Hervé Renard. Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia), asistido por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos) y Bastian Dankert (Alemania). Estadio: Lusail. Hora de inicio: 7. TV: TV Pública, TyC Sports y Dsports.

