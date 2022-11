Cristina Kirchner compartió un encuentro con dirigentes en la residencia de Kicillof

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió la noche del jueves un encuentro con dirigentes del peronismo en la residencia oficial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras el acto que encabezó por el Día de la Militancia en el estadio Diego Armando Maradona, en la ciudad de La Plata. “Anoche, luego del acto, nos encontramos con compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires en la residencia del gobernador Kicillof”, publicó la titular del Senado en sus redes sociales. Fernández de Kirchner acompañó el posteo con una fotografía en la que se la puede ver en el patio de la residencia, ubicada en las calles 5 entre 51 y 53 de la capital bonaerense, junto a Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; el diputado Máximo Kirchner; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, entre otros. En la imagen también pueden verse al ministro de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque; la titular del PAMI, Luana Volnovich; a los ministra de Ambiente, Daniela Vilar; de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y de Infraestructura, Leonardo Nardini; y al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín. Los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown) , Mayra Mendoza (Quilmes); Mario Secco (Ensenada); Fabián Cagliardi (Berisso); Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Fernando Espinoza (La Matanza) fueron otros de los presentes, según se observa en la foto. Durante el encuentro, los distintos dirigentes comieron un asado, según contaron algunos de los participantes. En declaraciones formuladas a Télam, Secco contó que el encuentro mantenido anoche con la Vicepresidenta fue “apasionante”. “Cristina es el cuadro político más grande que tiene el país. Fue extraordinario poder charlar en el marco del Día de la Militancia y después de un hecho tan fuerte como el acto del estadio”, relató el jefe comunal. “La charla fue muy interesante, como siempre”, indicó el jefe comunal, aunque evitó brindar precisiones sobre las cuestiones conversadas y señaló que, pese a que le “encantaría” que Fernández de Kirchner se postule para la presidencia, no es él “quien tiene que decirlo”. “El pueblo argentino lo pide; adonde va, lo piden. El pueblo lo demanda porque hay una confianza tremenda de la sociedad en ella. Pero, si no es ella, al que ella abrace, será”, cerró.

