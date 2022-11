Fernández, sobre un bono de fin de año: “Estamos trabajando y avanzando en el tema”

El presidente Alberto Fernández dijo este miércoles desde Bali que está “trabajando y avanzando” con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la posibilidad de otorgar un bono de fin de año a los trabajadores formales. “Estamos trabajando. Seguramente nos juntaremos con la ministra de Trabajo (Kelly Olmos) y Sergio y ahí tomaremos una decisión. Lo estamos hablando con Sergio en el viaje” de regreso, dijo el Presidente en declaraciones a radio 10 minutos antes de embarcar en el vuelo que lo traerá de regreso al país tras la gira por Francia e Indonesia, donde participó de la cumbre del G20. “Estamos avanzando. Estamos en el tema”, agregó el mandatario. En Francia, Fernández también había hecho declaraciones sobre el tema y había avalado la entrega para fin de año de un bono extraordinario para trabajadores formales “básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente“. En conferencia de prensa en la Embajada argentina en París, el Presidente dijo días atrás que “lo que hay que dejar es que funcionen las paritarias” en forma libre y remarcó, ante una consulta por el índice inflacionario, que ese sistema “ha tenido en cuenta toda esa realidad”. Según el mandatario, “interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares”, porque las escalas más bajas “están en los municipios y en los pequeños comercios”. “El riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios” y otro “también en muchos pequeños comercios, que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad”, refirió. “Tenemos que recuperar el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos” Alberto Fernánfez En ese sentido, sostuvo que “tenemos que recuperar el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos” y manifestó que “el método de la paritaria es el método adecuado”. “En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio“, aportó el Presidente y aclaró que eso se verá “cuando lleguemos a Buenos Aires”.

