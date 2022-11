Brown le rindió un emotivo homenaje a la tripulación del “Ara San Juan”

Al cumplirse cinco años del último contacto del submarino ARA San Juan, pueblo y autoridades de Almirante Brown le rindieron un emotivo homenaje a la tripulación de 44 héroes que dieron su vida por la Patria. El acto se desarrolló en el monumento instalado por el Municipio browniano en el Polideportivo de Rafael Calzada, a metros de donde se ubica el nuevo edificio de la Delegación Municipal próxima a inaugurarse. El homenaje fue encabezado por el intendente interino Juan Fabiani y por el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, quienes estuvieron acompañados por autoridades y representantes del Centro de Ex Combatientes “Malvinas Argentinas” de nuestro distrito. Mientras tanto, Mariano Cascallares destacó que “desde hace cinco años homenajeamos a estos héroes de la Patria y los recordamos pidiendo Justicia”. “Ellas y ellos ofrecieron su vida en defensa de la Soberanía Nacional y son custodios de nuestra Soberanía Nacional en el Mar Argentino”, agregó Mariano Cascallares. Durante el acto realizado en Rafael Calzada se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, se realizó un minuto de silencio en homenaje a la tripulación y se escucharon palabras alusivas de representantes de los ex combatientes brownianos. El Monumento al ARA San Juan que instaló el Municipio de Almirante Brown en el Polideportivo de Rafael Calzada es una obra del querido escultor maestro Oscar Rivera. El monumento posee 2 metros, 75 centímetros de Proa a Popa y una altura de 1,70 metros. Representa la figura del submarino ARA San Juan emergiendo al Mar de la Memoria.

