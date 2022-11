La Policía Bonaerense desarticuló a “La banda del Mundial”

La Policía Bonaerense desarticuló a “La banda del Mundial”, un grupo dedicado al narcomenudeo que operaba en Ingeniero Budge. Vendían drogas en envoltorios con los colores de la bandera argentina. Según informaron fuentes policiales a La Unión, los allanamientos fueron llevados a cabo en viviendas de las calles Saladillo, Baradero, Campana y Montiel. El objetivo era desbaratar un búnker donde se fraccionaba cocaína y marihuana para su venta en la vía pública en las inmediaciones de la feria La Salada. Los efectivos policiales incautaron 800 dosis de cocaína con una particularidad: las habían guardado dentro de envoltorios de nylon celestes y blancos, en alusión a la Selección Argentina, para ser vendidas en la víspera del Mundial de Qatar. En los operativos también se incautó un kilo de marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo y un arma de fuego. Todo el material secuestrado fue llevado a la Delegación Lomas de Zamora de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Los miembros de la banda narco quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº14 del Departamento Judicial de Lomas.

