El Municipio entregó kits de herramientas para estudiantes de dos cursos profesionales

El Municipio de Esteban Echeverría, junto con la senadora bonaerense Magui Gray, entregó kits de herramientas y equipamiento para 30 estudiantes que realizan los cursos profesionales de Redes y de Armado y reparación de PC dictados en el Punto Digital de Monte Grande. “Es muy importante que las vecinas y los vecinos sigan capacitándose, por eso les entregamos estos elementos que les servirán en el curso y en su futuro laboral”, sostuvo Magui Gray tras finalizar la jornada que se realizó en la Casa de las Juventudes (Rojas 359). Allí también estuvo presente el subsecretario de Cultura, Alejandro Correa. En este marco, las y los estudiantes recibieron un kit de limpieza para PC, un set de destornilladores, una pistola de estaño, una estación de soldadura, gorra, remera, cuaderno, lápiz y lapicera, entre otros equipamientos, con el objetivo de que puedan seguir capacitándose para nuevos horizontes laborales. En el Punto Digital se brindan cursos abiertos y gratuitos a la comunidad. De esta manera, las vecinas y los vecinos pueden acceder a nuevas herramientas tecnológicas, educativas y profesionales.

