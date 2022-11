Dan a conocer la inflación de octubre: según analistas privados, se aceleró respecto de septiembre

La crisis económica sigue castigando a las familias argentinas y los golpes al bolsillo siguen llegando, uno tras otro. Pese a los pronósticos optimistas del Gobierno, la realidad es dura y muestra claramente que los precios, de los insumos básicos y elementales de la canasta, aumentan mucho más aceleradamente que los salarios. Es el interminable flagelo de la inflación. Los datos preocupan a todos y con ese marco es que este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que de acuerdo a las estimaciones privadas rondará el 6,5%. La inflación del décimo mes del año evidenciará una aceleración respecto a septiembre cuando se ubicó en 6,2%. De acuerdo al relevamiento realizado por consultoras privadas, los precios fueron empujados por los aumentos en servicios. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó para octubre que la inflación alcanzó el 6,5%, en tanto que la previsión anual la ubicó en 100%. El Instituto de Estadística de los Trabajadores, de la universidad UMET, estimó que el alza de precios fue del 6,7% en octubre y precisó que la misma estuvo impulsada por Educación (+9,7%) y Salud (+8,2%). En tanto que Alimentos y bebidas, la división de mayor peso en la canasta, trepó 6,6%. El informe expresa que "en los primeros diez meses del año la inflación acumuló un 77,2%. En los últimos doce meses, la suba interanual alcanza el 88,7%. En ambos casos se trata de los registros más elevados desde 1991". Un anticipo contundente de lo que puede ser el indicador nacional fue el índice que elabora la Ciudad de Buenos Aires, que en esa jurisdicción alcanzó el 7% el mes pasado y de esa manera acumula un 72,9% anual y una variación interanual del 84%. El dato implica un fuerte salto respecto a septiembre, cuando el mismo registro había sido de 5,6%. Costo de vida y aumento de precios. Foto: NA. Relevamiento de consultoras La consultora C&T, por su parte, indicó que "el relevamiento de precios minoristas para el Gran Buenos Aires tuvo un aumento mensual de 6,8% en octubre". A su vez, precisó que "vivienda fue el rubro de mayor incremento mensual por la combinación de ajustes en electricidad, gas y agua con un nuevo incremento en los salarios de encargados de edificios" y agregó que "Salud estuvo motorizado por un nuevo ajuste en las prepagas y el sostenido aumento de los medicamentos". Al mismo tiempo, Analytica estimó que la inflación alcanzó el 6,9%. Mientras que Eco Go, la ubicó en un 6,6%, y LCG en un 6,5%. Para Focus Market, el IPC trepó hasta el 7,3%. El director de la consultora, Damián Di Pace, señaló que "en octubre el peso de los servicios es uno de los más fuertes en los últimos tiempos, debido a la cantidad e intensidad de aumentos que se han producido en luz, gas, prepagas, colegios privados, telefonía, cable, internet, expensas, entre otros. A su vez, muchos de estos incrementos en tarifas de servicios públicos determinaron incremento de precios en la cadena de valor agregado de las pymes en la producción de bienes". Asimismo, Di Pace analizó que "la inflación está encontrando un piso muy inflexible a la baja del 6% para los próximos meses. Mientras el presupuesto prevé una inflación del 60% para 2023, consultoras privadas y el FMI la proyectan entre 90% y 95%. Aún quedan muchos precios relativos de la economía a corregir, entre ellos el tipo de cambio oficial, que aceleró en el último mes su proceso devaluatorio al 6%, aún por debajo de la inflación del período. Mientras la inflación estará cercana al 90% interanual en octubre, el tipo de cambio se devaluó 55%". Al mismo tiempo que informará el IPC de octubre, el INDEC también dará a conocer el indicador sintético de servicios públicos (ISSP), correspondiente a septiembre, que mide la evolución de la demanda de energía eléctrica, el consumo de gas natural y agua entregada a la red, la recolección de residuos, el transporte de pasajeros, de carga por ferrocarril y de aeronavegación comercial, los peajes, el servicio de correo y la telefonía.

