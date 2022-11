El municipio de Almirante Brown asesora sobre los subsidios de luz y gas en estaciones de trenes

El Municipio de Almirante Brown, a través de su Oficina de Defensa al Consumidor, lleva adelante en las Estaciones del Ferrocarril del distrito una serie de operativos en los que asesora y acompaña a los vecinos y vecinas en la realización del trámite para mantener los subsidios de luz y gas. El programa se inició en las últimas horas en la estación ferroviaria de la localidad de Burzaco, donde una importante cantidad de personas se acercaron a evacuar dudas y también para iniciar el trámite que permite mantener la subvención de los servicios. Esta iniciativa se continuará replicando en las próximas semanas en todas las estaciones ferroviarias, además de la atención que también se realiza cotidianamente en las doce delegaciones de Almirante Brown asesorando sobre la política de subsidios. Cabe destacar que el servicio en las delegaciones se efectúa de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, excepto en el Centro de Atención al vecino de Adrogué -ubicado en el Boulevard Shopping-, cuyo horario de atención es de 11 a 19 horas. “Seguimos sumando herramientas para que nuestros vecinos y vecinas puedan realizar el trámite correspondiente para mantener los subsidios de luz y gas. Ahora, además de las delegaciones, se llevarán adelante en las próximas semanas operativos itinerantes en las estaciones de trenes”, sostuvo Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani remarcó la importancia de tener un “Estado presente que piensa constantemente en acompañar y estar cerca de la comunidad”. Para completar el formulario de solicitud se deberá contar, entre otros, con los siguientes datos: número de DNI, un correo electrónico y la boleta del servicio en cuestión. Para mayor información, los vecinos y vecinas pueden comunicarse al 5034-6200, internos 211 / 212 / 213, o también escribir a defensaconsumidor@brown.gob.ar.

Both comments and pings are currently closed.