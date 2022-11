Cascallares y Fabiani encabezaron emotivo reconocimiento a promotoras de las salud de Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares y a autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires encabezaron un emotivo acto que incluyó la entrega de diplomas de reconocimiento al personal que se desempeña como promotoras y promotores de la Salud en la Comuna browniana. La actividad, que tuvo lugar en el Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown (COM), consistió en la Jornada de Promoción y Fortalecimiento de Gestión en Conflictividades Sociales destinado a los Promotores de la Salud locales. Mariano Cascallares destacó el gran trabajo que realizan a diario el personal de Salud como también las y los promotores sanitarios brownianos. “Les estaremos eternamente agradecidos por el rol protagónico que tuvieron en la pandemia y que vuelven a cumplir en cada campaña sanitaria por ejemplo de vacunación como ocurre en la actualidad”, indicó Mariano Cascallares ante los presentes reunidos en el COM municipal. Por su parte Juan Fabiani aseguró que “a través de esta política pública que articulamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense les brindamos un mejor servicio en materia sanitaria a nuestras vecinas y vecinos”. Participaron además del acto oficial el subsecretario de Política Criminal bonaerense, Carlos Pellegrini; junto a los directores provinciales Matías Eugenio Manuele y Lucía Coppa, además del secretario de Salud del Municipio de Almirante Brown, Walter Gómez y su par de Seguridad, Paula Eichel, además del subsecretario de Relaciones Judiciales, Leonardo Olivera.

Both comments and pings are currently closed.