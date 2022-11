Katopodis, Cascallares y Fabiani inauguraron una obra de pavimento y recorrieron “El Estado en tu Barrio”

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, junto a Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron la obra de pavimentación de la calle Bolívar en Longchamps. También visitaron los stands de un nuevo operativo de “El Estado en tu Barrio” en esa localidad. Las autoridades recorrieron el nuevo pavimento, que se extiende desde Castillo hasta la Avenida Tomas Espora, y dejaron inaugurada -con el tradicional corte de cintas- la traza que permite una mejor conectividad y acceso a toda esa zona. Son un total de siete cuadras pavimentadas con estructura de hormigón. En la ocasión también visitaron cada uno de los stands de “El Estado en tu Barrio”, apostado sobre la misma arteria, entre Castillo y Canalejas, para brindar diversos servicios a las vecinas y los vecinos, como la aplicación de vacunas de calendario, antirrábica y contra Covid-19, un puesto del programa “Mercado Brown Ahorra”, de la Universidad Nacional Guillermo Brown y de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, entre otras áreas del Municipio. Durante la jornada, numerosos vecinos y vecinas no solo compartieron la alegría por la inauguración del flamante pavimento, sino que también agradecieron el compromiso del Estado que con obras mejora la calidad de vida de toda la comunidad. Ese es el caso de la pavimentación de Bolívar que permite la salida directa a Espora, además de trabajos de hidráulica -como la obra “Burzaco Sur”- que evita anegamientos en la zona, y el nuevo Paso Bajo Nivel que se construye en la localidad sobre la calle Diehl y las vías. “Estamos inaugurando, junto al ministro Katopodis, un nuevo pavimento y esto nos llena de satisfacción ya que con obras como esta mejoramos la conectividad y accesibilidad de los barrios. Nuestro objetivo es avanzar y hacer que el pavimento esté cada vez más cerca de la gente”, indicó Mariano Cascallares. Al respecto cabe destacar que, entre otras calles, en la zona también se pavimentó la calle Mitre entre Hipólito Yrigoyen y Güiraldes. Todos los trabajos son financiados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y licitados por el Municipio. Por su parte, Fabiani señaló que “seguimos concretando obras de pavimentación en todas las localidades del distrito y llegando a los vecinos en un trabajo articulado entre la Nación y la Provincia”. Participaron de la jornada el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, su par de Desarrollo Seguridad Social y DD.HH, Bárbara Miñán, la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein, la titular de Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Ivanna Rezano, y el delegado municipal de Longchamps, José María Vera, entre otros.

