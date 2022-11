Fernández: “Tengo la decisión de que ganemos en 2023; después discutiremos el candidato”

El presidente Alberto Fernández aseguró que nadie puede acusarlo de “hacer una aventura personal” en términos políticos, afirmó que “no encuentra en la Teoría del Delito” cómo la vicepresidenta Cristina Fernández “puede ser condenada” en la causa conocida como Vialidad y exhortó al Congreso a que “trate la ley de Renta Inesperada”. El mandatario sostuvo que “como Estado tenemos que hacer un esfuerzo para bajar paulatinamente” la inflación y señaló que “los empresarios tienen que hacer el suyo”. “A los trabajadores es poco el esfuerzo que le tenemos que pedir”, añadió el Presidente en una entrevista con FM Futurock. En esa línea, insistió en que “necesitamos resolver el tema inflacionario” y consideró que pese a ser un tema “muy difícil” por la suba de precios en el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania, “hay que encontrar una solución”. A la vez, ponderó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, a quien dijo tenerle “mucha confianza” por haber logrado “tranquilizar la economía con rigor y sensatez económica”. Sobre la posibilidad de que el Gobierno otorgue un bono extraordinario, aseguró que “estamos estudiando el tema con cuidado” pero aclaró que aún “no tomamos definiciones” al respecto. De esa manera, señaló que comparte la mirada de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el tema y aseguró que “hay que recomponer los ingresos más bajos”. “Por eso yo pido que las paritarias le ganen a la inflación”, bregó. En esa línea, instó a “ordenar las cuentas públicas” y “los abusos de muchos empresarios”, y analizó que una “devaluación brusca es empobrecer a la gente y eso no lo queremos hacer”.

