El municipio avanza con la campaña ambiental en las escuelas del distrito

Con el objetivo de potenciar el compromiso con el cuidado del ambiente a través de los programas “Brown Verde” y “Causa Común”, el Municipio de Almirante Brown profundiza la campaña integral de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en las instituciones educativas del distrito. Ya son 17 las escuelas que participan y se suman cada vez más instituciones. La iniciativa promovida por la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat y desarrollada en las escuelas desde junio pasado, se complementa con el sistema de recolección RAEEs vigente de forma ininterrumpida desde hace más de diez años en Almirante Brown, el cual permitió recolectar hasta el momento 323,7 toneladas de residuos que, en caso de ser mal gestionados, son un serio problema para nuestro ambiente. Aunque lo más importante de la campaña no resulta ser el volumen recuperado, sino que cada comunidad educativa que participa pueda concientizarse respecto de la peligrosidad de este tipo de residuos, y comprenda la necesidad de vivir de forma sostenible y en armonía con la naturaleza. “Estamos muy contentos con la recepción que tiene esta campaña en la comunidad educativa, porque para nosotros es muy importante concientizar sobre el cuidado del ambiente ya que nuestro objetivo es avanzar hacia un distrito cada vez más sustentable y así mejorar la calidad de vida de la comunidad”, expresó Mariano Cascallares. En tanto desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, indicaron que la iniciativa consiste en la entrega de contendores por 15 días, convirtiendo a las escuelas en puntos itinerantes de recolección, y una charla para cada nivel educativo de la institución ya sea pública o privada. Cabe señalar que fueron 17 las instituciones de nivel inicial, primario y secundario que se sumaron a la propuesta y se prevé que al final del ciclo lectivo sean un total de 30 las escuelas que hayan abierto sus puertas para avanzar con la recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Las instituciones que quieran sumarse a la iniciativa o bien quieran mayor información, pueden comunicarse a través del correo electrónico educacionambiental@brown.gob.ar o bien al teléfono (WhatsApp) 112844 7288, de lunes a viernes de 8 a 16hs. Vale recordar que el Municipio cuenta con diversos puntos de recepción en las distintas localidades donde los vecinos pueden dejar sus residuos eléctricos y electrónicos, entre otros, celulares, gps, calculadoras, modems, y electrodomésticos grandes o pequeños como tostadoras, licuadoras o computadoras.

