Comienza el juicio por el crimen de Lucio Dupuy: declararán 105 testigos

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años abusado sexualmente y asesinado a golpes en noviembre de 2021 en Santa Rosa, comenzará este jueves. En el debate declararán 105 testigos. La madre del pequeño y su pareja, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez respectivamente, son las acusadas por el crimen y serán trasladadas desde el penal de San Luis hasta La Pampa para que presencien el inicio del juicio. El mismo se extenderá hasta el 22 de diciembre y se llevará a cabo en la Ciudad Judicial de la capital pampeana. Estará a cargo del tribunal integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora. Mientras que los fiscales que impulsarán la acusación del Ministerio Público serán Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco. Así lo informaron fuentes judiciales a Télam. El abogado de la familia de Lucio, José Mario Aguerrido, expresó: “Llegamos al día del juicio en un tiempo muy importante en cuanto al poco tiempo que se tomó la investigación”. También señaló que las dos acusadas serán imputadas por el mismo delito: homicidio triplemente calificado por el vínculo (en el caso de la madre) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado. El abogado remarcó que desean promover antes de fin de año “la denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario que se verificaron en principio en el ámbito de salud pública” porque “hubo muchas omisiones que pudieron haber evitado este trágico resultado”. Aguerrido sostuvo que en este caso hay evidencia de que “desde fines de 2020 Lucio empezó a ingresar traumatizado casi de manera recurrente en distintos lugares de la salud pública de Santa Rosa”, pero que pese a ello “no se dispararon alarmas que necesariamente estaban” porque “hacía falta que el sistema operara como debía operar”. El abogado indicó que al pequeño “lo maltrataban y adoctrinaban para que dijera por qué tenía un golpe” y remarcó que “si se hubiera trabajado con consciencia no estaríamos hablando de estos resultados”.

