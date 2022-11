Advertencia de Bullirch a Pablo Moyano: “En mi Gobierno, si violás la ley vas preso”

as elecciones generales del 2023 están casi a la vuelta de la esquina y, dado este escenario, se anticipan las características que podrían tener los gobiernos de los diferentes espacios políticos de cara a lo que viene. En plena danza de candidatos presidenciales, Juntos por el Cambio se destaca por la variedad de posibilidades que maneja, y entre estas se encuentra Patricia Bullrich, titular del PRO y representante del ala “dura” del frente opositor. Ahora Bullrich salió a hablar y apuntó directamente al secretario general de Camioneros, y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, quien ya había lanzado advertencias llegado el caso de que Juntos por el Cambio llegue al poder una vez más. Bullrich no anduvo con medias tintas y sostuvo en su cuenta de Twitter: “Conmigo los aprietes no van, Pablo Moyano”. “En mi Gobierno, si violás la ley, vas preso. Te aviso”, enfatizó con dureza la exfuncionaria de Mauricio Macri. No es la primera vez que la dirigente de la oposición cuestiona al sindicalista: la tensión se originó con su padre, Hugo Moyano y continúa ahora con Pablo e incluso adquirió tintes futbolísticos en los debates por la interna en Independiente. Pablo Moyano. Foto: NA. Anticipando un escenario de conflicto El mensaje de Bullrich se enmarca tras los dichos de Moyano, en los que aseguró que de volver Juntos por el Cambio al poder en 2023, será el primero en salir a las calles junto al gremio que conduce. “Si vuelven Macri y los otros, después no lloremos; entiendo la bronca de muchos compañeros pero tenemos que apoyarnos”, lanzó el cegetista, y advirtió: “Si llegan a tocar un derecho a los laburantes, si vuelven, vamos ser los primeros que vamos a estar en la calle. Así que no amenacen, porque ellos mandan mensajes para los de afuera”. Tuit de Patricia Bullrich. Foto: captura Twitter@PatoBullrich. El hijo de Hugo Moyano se metió además en la interna de la principal coalición opositora al asegurar que Horacio Rodríguez Larreta tiene, “entre comillas, un discurso más moderado, pero también dice que va a sacar las indemnizaciones”. “Ellos le mandan mensajes a los de afuera, a sus mandantes, no a los nuestros”, explicó. A su parte, la titular del PRO endureció su discurso luego de su intercambio con el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien amenazó con “romperle la cara” y la tensión al interior de Juntos por el Cambio camino a 2023 no cesa.

Both comments and pings are currently closed.