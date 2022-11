YPF aumenta el precio de sus combustibles 6% en promedio

La compañía YPF dispuso a partir de la medianoche de este jueves un aumento en el precio de sus combustibles del 6% en promedio en todo el país para sus naftas y diesel, según informó la empresa. La compañía señaló que el incremento se realiza “en función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios de los combustibles”. “YPF continuará realizando sus mayores esfuerzos productivos y logísticos para sostener el abastecimiento del mercado nacional en un contexto de sostenidos récords históricos de demanda estacional”, argumentó la empresa. En un escueto comunicado, la compañía petrolera indicó que “luego de este ajuste continuaremos monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo siempre en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país y la realidad internacional”. Hasta el momento, la empresa no detalló los nuevos precios de sus carburantes.

