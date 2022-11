Tarifas más caras: aumenta la luz en el AMBA

A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el incremento de las tarifas de energía eléctrica para las distribuidoras Edesur y Edenor, con un incremento del 27% promedio para usuarios residenciales. Rigen desde este mes. En los considerandos se aclara que en la factura “con respecto al cuadro vigente al 31 de octubre de 2022, los usuarios residenciales del Nivel 3 de las subcategorías de R1 a R3 aumentan entre un 3% y 4%. A partir de la subcategoría R4 a la R9 aumentan en forma creciente tres puntos porcentuales aproximadamente por cada segmento, variando entre un 5% y un 19%”.

