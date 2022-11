Avanza en Diputados la creación de un Registro de Deudores Alimentarios

La creación del Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM) tuvo un avance significativo en la Cámara de Diputados, ya que tanto el oficialismo como la oposición respaldaron el proyecto en un plenario de comisiones. De ese modo, se busca garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales vinculados a la manutención de los hijos. El dictamen logró el consenso de todos los legisladores. Tiene como objetivo crear una base de datos nacional que permita sancionar a los padres que no cumplan con los montos que deben abonar para la manutención de sus hijos. El proyecto contó con a la aprobación en plenario de las comisiones de Legislación General, Familia, Niñez, y Juventudes y de Justicia. La diputada Cecilia Moreau destacó que es importante avanzar con la creación del ReUDAM dado que “eludir el pago de la cuota alimentaria limita las posibilidades de desarrollo de las infancias y adolescencias”. Por tal motivo, el dictamen se basó en siete iniciativas que estaban en estudio en las comisiones y que intentan “disuadir” para que se cumplan los fallos en torno de loa deudores alimentarios. El impacto social resulta relevante dado que “afecta también a las mujeres en su posibilidad de ejercer una vida autónoma, dado que en ellas cae toda la responsabilidad física y económica”, remarcó la legisladora. Te puede interesar: La inoperancia de la ANSES ante la violencia de género: alimentos y asignaciones familiares Al crearse una base de datos unificada y dinámica, se contará con los datos de todos los deudores alimentarios en el territorio nacional y que están inscriptos en los registros jurisdiccionales, y/o a solicitud de autoridad judicial competente. Así, se pretende centralizar la información para que aquella persona que tiene la custodia del menor, no tenga que hacer gestiones en todo el país para lograr las inhabilitaciones correspondientes. Al respecto, se detalló que quienes integren el Registro no podrán acceder a determinadas acciones o trámites. Algunos de los impedimentos serán: la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de propiedad inmueble, renovación de licencia de conducir, renovación o expedición de pasaporte y desempeño en cargos públicos, entre otros. El proyecto también establece un periodo para que la incorporación al registro de la persona morosa sea a corto plazo. Tanto los registros de las provincias como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en un plazo que no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho.

