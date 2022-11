Patricia Bullrich le pidió a Larreta que “debata” en vez de “mandar a sus soldaditos”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, volvió a expresar sus contrapuntos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esta vez apuntó directamente contra el alcalde de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le pidió que “debata” en vez de “mandar a sus soldaditos”, mientras crece la interna dentro de Juntos por el Cambio. Las nuevas declaraciones de Bullrich se produjeron después del cortocircuito que tuvo con el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien la criticó públicamente. En las últimas horas, trascendió un video de ella diciéndole a Miguel: “La próxima te rompo la cara”. Para calmar las aguas, Larreta descartó que se rompa la alianza opositora: “Vamos a seguir todos juntos”, sostuvo. Igualmente, manifestó su malestar por estos cruces: “Estamos en un momento en la Argentina donde mataron a una persona en la Panamericana para robarle la moto, Rosario está tomando por las mafias, la tira de asado a 1.200 mangos, y mientras pasa todo eso estamos discutiendo entre políticos. ¡Basta de estas cosas! Falta un año para la elección, yo no me engancho. ¡Estoy harto de las peleas!”. Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, aliada del PRO y la UCR dentro del bloque, pidió “parar con el internismo feroz” y concentrarse “en el acuerdo programático” que el bloque debe proponerle a la ciudadanía. “Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta, no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas, como el chico este [por Miguel], que ya no me acuerdo ni el nombre. Son personas que salen a decir cualquier cosa”, enfatizó. Con ese tono, añadió: “No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra”. Sobre el violento episodio, Miguel volvió a ser entrevistado para dar explicaciones públicas tras el altercado con Bullrich. Después de este nuevo reportaje, Bullrich volvió a cuestionarlo: “Este muchacho viene a victimizarse cuando me dijo que le hacía el juego al kirchnerismo”. En cuanto a las eventuales candidaturas, solicitó: “Tiene que haber reglas parejas para que la cancha no se incline”. Y sumó: “No es un tema de PRO versus UCR”.

Both comments and pings are currently closed.