El Gobierno anunciará beneficios para que PyMEs importen bienes e insumos

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que este miércoles el Banco Central publicará una resolución para habilitar directamente anticipos de hasta US$ 50.000 para las importaciones de bienes e insumos de las pymes, mientras que los importadores de bienes suntuarios podrán realizar sus adquisiciones sin traba alguna con sus propios dólares. “Estaremos anunciando beneficios de las pymes sobre las empresas grandes en el sistema de importaciones. El Banco Central habilitará anticipos de hasta US$ 50.000 dólares para las pymes, a diferencia de quienes importen bienes suntuarios que deberán hacerlo con sus propios dólares”, señaló Massa en el cierre de un encuentro con funcionarios de Industria y Desarrollo Productivo de todo el país. El ministro -al hablar en el encuentro realizado en el CCK- cuestionó algunos métodos de importación para bienes que no estaban destinados a la producción, e incluso de algunos sectores que se estockearon de manera desmedida para el mediano y largo plazo. Se busca favorecer el acceso a insumos importados por parte de la pequeña y mediana empresa / Foto: Daniel Davobe. Medidas para pymes de turismo receptor “Pudimos despejar medidas cautelares por US$ 1.650 millones para importar, que le complicaban la vida a quienes producen, en lo que fue un festival de importaciones que demolieron las reservas argentinas”, subrayó el ministro. A modo de ejemplo, recordó que la Argentina se convirtió en uno “de los principales importadores mundiales de máquinas de minar criptomonedas” y que en algunos casos la industria textil se había stockeado para “los próximos siete años”. El ministro también adelantó que este miércoles se anunciarán medidas para “mejorar el rendimiento económico que representa el turismo receptivo”, sin brindar detalles del mecanismo que se aplicará. “Prevemos importar apenas 9 barcos con gas, a diferencia de los 28 que ingresaron este año” Sergio Massa En cuanto a las proyecciones para el 2023, estimó que “no habrá dificultades en términos de reservas”, a la vez que reconoció la necesidad de instrumentar medidas para el sector agroalimentario a raíz de la sequía. “Vamos a postergar parte de los embarques para prorrogar contratos y, además, no será ejecutado el productor que incumpla esos contratos. Esta medida también nos permitirá sostener el volumen necesario para el mercado interno”, indicó el ministro. El ministro cuestionó algunos métodos de importación para bienes que no estaban destinados a la producción. Por otro lado, destacó algunos sectores que permitirán traccionar una mejora económica para el año que viene, que incluso puede superar “el 2% previsto” en el proyecto de Presupuesto 2023. “El sector mineral tiene 5 proyectos en funcionamiento y otros 82 en cola para ser ejecutados. La energía, particularmente gas y petróleo, tendrá un crecimiento enorme no solo en Vaca Muerta sino también en la Cuenca Austral”, indicó. “Vamos a postergar parte de los embarques para prorrogar contratos y, además, no será ejecutado el productor que incumpla esos contratos. Esta medida también nos permitirá sostener el volumen necesario para el mercado interno” Sergio Massa Al respecto, explicó que “aumentarán las exportaciones de petróleo y de gas, en este caso una vez terminado el gasoducto Néstor Kirchner, previsto para el 20 de junio del año que viene”. “Prevemos importar apenas 9 barcos con gas, a diferencia de los 28 que ingresaron este año”, concluyó el ministro Massa.

