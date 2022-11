Destacado desempeño de deportistas brownianos en los “Juegos Nacionales Evita”

Siete deportistas del Municipio de Almirante Brown consiguieron un total de seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce en los Juegos Nacionales Evita realizados en Mar del Plata y contribuyeron a que el equipo de la Provincia de Buenos Aires saliera primero en el certamen. “Felicitamos a todos nuestros deportistas que participaron de los Juegos Nacionales Evita por su esfuerzo, dedicación y desempeño en las diferentes disciplinas”, sostuvo Mariano Cascallares, en tanto que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó que “son un orgullo para todo el distrito”. Una de las medallas de oro obtenidas fueron para Básquet 3v3, donde los deportistas Tiziano García, Maximiliano Montenegro, Adrián Suárez y Bautista Sanabria lograron la presea más esperada. El cuerpo técnico del equipo está conformado por Denise Leston y Darío Levrero y los integrantes forman parte de la Escuela Municipal de Básquet Adaptado 3v3 del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. También lograron medallas de oro Ramiro Palumbo, en la disciplina -55kgs de levantamiento de pesas y Lourdes Pintor en +71kg de levantamiento de pesas, ambos deportistas de Magnus, el gimnasio ubicado en el Club Atlético Almirante Brown. Por su parte, Micaela Martínez Lobato, nadadora del Club Atlético Adrogué, logró tres medallas de oro en estilo mariposa en 50 metros, en posta femenina estilo libre y en posta femenina combinada. También obtuvo medalla de plata en posta combinada mixta y medalla de bronce en 100 metros mariposa. Finalmente, Santiago Castañeda, un deportista del programa Deporte Adaptado del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, obtuvo la presea de plata en boccia. Cabe destacar que las medallas obtenidas por las y los deportistas brownianos contribuyeron a que el equipo de la Provincia de Buenos Aires saliera campeón de los Juegos Nacionales Evita, la principal competencia deportiva de Argentina. En total, el equipo de la Provincia de Buenos Aires obtuvo 87 preseas de oro, 58 de plata y 32 de bronce. El evento se desarrolló en Mar del Plata, contó con 25 mil deportistas y 55 disciplinas, a partir de la organización de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

