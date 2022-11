¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El próximo feriado nacional traerá un fin de semana largo de tres días, ideal para planear una escapada por el país, aprovechando el programa PreViaje, o concentrarse en el Mundial de Qatar, donde Argentina es una de las selecciones favoritas. En rigor, tras el fin de semana largo de octubre, que fue récord en términos turísticos, el año todavía tiene dos findes XL: uno en noviembre, de tres días, y otro en diciembre, de cuatro días. En el caso de noviembre, se trata del Día de la Soberanía Nacional, en memoria a la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, en la que soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios del país. Se trata del 20 de este mes, que cae en domingo, y cuyo feriado se trasladará al lunes 21, por lo que junto al sábado 19, tendremos un finde largo. Dicho feriado coincide con el inicio del Mundial de Fútbol, pautado para el 20, aunque cabe consignar que Argentina recién debutará el martes 22 de noviembre, a las 7 am, ante Arabia Saudita. Por su parte, en diciembre tendremos el feriado extra larga: el Día de la Virgen del 8 cae jueves, pero el viernes 9 se hace puente, y conecta directo con el sábado 10 y domingo 11. ¿Un nuevo feriado antes de fin de año? El calendario de feriados nacionales de Argentina podría sumar una nueva fecha, ya que familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan insisten con una petición lanzada en 2020 para que se declare feriado nacional el 15 de noviembre, aniversario del naufragio de la nave en el Océano Atlántico.

