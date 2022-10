Hugo Moyano: “Si no dan el aumento que el trabajador se merece el lunes hay paro”

Tras otra negociación fallida en el ministerio de Trabajo, este miércoles Hugo Moyano habló frente al Sindicato de Camioneros y adelantó que podría darse una medida de fuerza la próxima semana. “Si para el lunes no dan el aumento que el trabajador se merece, a las cero horas arrancamos un paro”, advirtió el dirigente sindical. Moyano, amenazó esta tarde con iniciar un paro el próximo lunes en todas las ramas del sector si las empresas no conceden el aumento salarial del 131% que reclaman. “Esos señores empresarios nos niegan el reconocimiento que merecemos los trabajadores”, sostuvo el secretario general de Camioneros. Se pronunció así desde un escenario en las puertas de la sede del Ministerio de Trabajo de Avenida Callao al 100, donde se realizará la cuarta reunión paritaria para intentar llegar a un acuerdo. Hasta ahora las diferencias ente las partes son grandes, ya que el gremio quiere un 131% de aumento y las empresas ofrecieron un 84%. “Vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega”, remarcó, acompañado por su hijo y secretario adjunto, Pablo Moyano, que a principio de semana adelantó que de no haber acuerdo este miércoles “se convencerán con asambleas y distintas medidas que lleva el gremio” en estas situaciones. En ese momento, Pablo Moyano expresó que “la medida de fuerza puede ser muy problemática” y que en la pandemia “los trabajadores abastecieron el país” y “ninguna empresa quebró”. En paralelo, enumeró los pedidos del sector cegetista que representa -el llamado Frente Sindical- al Gobierno: “Uno que era el tema de ganancias (que ya se cumplió), que el salario familiar lo cobren los 6 millones de trabajadores registrados (hoy lo cobran 2 millones) y un bono de fin de año para aquellos que no llegan a fin de año”, sostuvo respecto a la posible inflación anual de tres dígitos para diciembre.

