12 años sin Néstor Kirchner: actos y homenajes para recordar al expresidente

Con la instalación de un mural y un busto en el Museo Histórico 17 de octubre, ubicado en la Quinta de San Vicente, comenzaron este miércoles los homenajes al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse este jueves 12 años de su fallecimiento. En ese marco, se realizará también una nueva presentación del libro “El hombre que cambió todo”, que escribió Jorge ‘Topo’ Devoto. El encuentro se realizará a parir de las 17 en la quinta, ubicada en las calles Lavalle y Eva Perón de San Vicente, donde además se emplazará un busto con la imagen del exjefe de Estado; y se descubrirá un mural en homenaje a quien fuera presidente entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007. Bajo la consigna ´Néstor con Perón, el pueblo con Cristina´, estará presente en el acto el ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés ´Cuervo´ Larroque, entre otras autoridades y referentes de la cultura, Bajo la consigna ´Néstor con Perón, el pueblo con Cristina´, estará presente en el acto el ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés ´Cuervo´ Larroque, entre otras autoridades y referentes de la cultura El libro relata anécdotas compartidas por diferentes personalidades como el presidente Alberto Fernández, el papa Francisco, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Evo Morales, Hugo Moyano, Alejandro Dolina y Teresa Parodi, entre otros. Devoto, su autor, es publicista y productor de cine y televisión y produjo “El camino de Santiago” y “Tierra arrasada”. El recuerdo de Smata La conducción nacional del sindicatoque encabeza Ricardo Pignanelli, elogió este miércoles la figura del expresidente Néstor Kirchner al cumplirse este viernes el 12° aniversario de su fallecimiento, y afirmó que “ese día el compañero que se sostuvo siempre en sus convicciones pasó a la inmortalidad”. Un comunicado de la organización sindical reseñó que el exjefe de Estado fue “un hombre de la Patagonia, intendente de la ciudad santacruceña de Río Gallegos y cuatro periodos consecutivos gobernador de esa provincia, siempre sostenido por sus convicciones”. “Kirchner realizó en su discurso inaugural de asunción de la presidencia, en 2003, un llamado que conmovió a los que lo escucharon, porque aseguró que ‘venía a proponer un sueño: la reconstrucción de la propia identidad como pueblo y como Nación y la construcción de la verdad y la justicia”, afirmó el gremio en el documento de prensa. Para el sindicato, Kirchner fue “un representante del peronismo, formado en el peronismo y devolvió la fe perdida”, y enfatizó que el expresidente fue “la llama encendida que necesitaban los jóvenes que respondieron a su convocatoria solidaria y a la total participación para que pudiesen ser protagonistas del destino de la Patria”. El Smata concluyó que los trabajadores mecánicos “lo tendrán siempre presente en sus corazones como un ejemplo de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores”. En Santa Cruz La presentación de la muestra fotográfica itinerante e interactiva “Néstor Kirchner, hombre de la Patria” dio inició este miércoles a los actos que se realizarán en Río Gallegos en homenaje al exintendente de la ciudad, tres veces gobernador de Santa Cruz y expresidente de Argentina, al cumplirse 12 años de su fallecimiento. Foto: Walter Diaz. El vicegobernador Eugenio Quiroga, al presentar la muestra, reflexionó que los 27 de octubre -en Santa Cruz feriado provincial- “conmemoramos la épica de un santacruceño que pudo coronar un proyecto y un sueño colectivo, desde el Sur, en el fondo de la Patria, siendo muy pocos, llegando no solamente a la Presidencia de la Nación sino también a ser un líder latinoamericano que puso en valor la política”. El funcionario provincial advirtió que el expresidente “efectivamente hizo realidad esa frase que habla de cambiar la realidad”. “En Caleta Olivia hizo un puerto, para materializar esto que todo se puede y que la política es la herramienta de transformación de verdad. Lo demostró acá, lo demostró en la Nación. Después de Perón y Evita, la historia marca que son Néstor y Cristina”, destacó. Foto: Walter Diaz. Quiroga insistió que esta fecha “es la conmemoración de la épica de este enorme santacruceño”. La muestra, presentada en la Biblioteca “28 de Noviembre” de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, es una compilación fotográfica de archivos familiares, de los archivos históricos de Río Gallegos y la provincia, archivo del diario La Opinión Austral, de la revista Tesis y de la Agencia Télam. “Con la presente muestra se pretende relatar la historia argentina desde el primer peronismo hasta la actualidad, a partir de la vida del expresidente contemporáneo de esos procesos de los cuales fue testigo, actor secundario y finalmente protagonista principal”, se destacó en la presentación. Foto: Walter Diaz. La muestra fue creada por el fotógrafo Pablo Baca y los Parlamentarios del Mercosur Mario Metaza y Damián Brizuela en 2016 con carácter itinerante e interactiva, dado que en cada presentación invita a los vecinos a sumar sus fotografías con el expresidente. Quiroga se mostró “con varios sentimientos encontrados” al presentarla y destacó la iniciativa de Baca y de los parlamentarios del Mercosur. “Al ser interactiva cada día se va haciendo más grande” añadió. El funcionario provincial remarcó el interés que ha despertado la muestra en todos los rincones del país, “sobre todo en las provincias del Norte, porque Néstor trabajó y les cambió la vida, les tocó el alma”. La diputada provincial Rocío García recorrió la muestra con Néstor Iván y Emilia, hijos que comparte con Máximo Kirchner, quienes se mostraron muy curiosos al descubrir en cada fotografía a su abuelo Néstor. De la presentación participó además el exchofer de Kirchner, Rudy Ulloa, quien está presentando en el país “Mi amigo el Presidente”, libro de su autoría que dejó como material de consulta en la biblioteca legislativa. Foto: Walter Diaz. “Es la vivencia que me regaló a nivel personal Néstor Kirchner y también a todos ustedes”, dijo Ulloa sobre el libro que presentará mañana a las 16 en el Comando del Frente para la Victoria. Para el empresario “es más fácil hablar en otro lado, acá es difícil porque todo el mundo tiene para escribir un libro de Néstor, porque a todos nos dejó algo”. Los actos en homenaje a Néstor Kirchner continuarán este jueves a las 14 con una convocatoria del Frente de Todos a concentrar en la esquina de Tucumán y Jujuy de la ciudad de Rio Gallegos y trasladarse hasta el Cementerio local donde en un Mausoleo descansan los restos del expresidente. La Agrupación “Los Muchachos Peronistas” en tanto, convocó para las 19 en la esquina de Defensa y Pasteur, en el barrio Del Carmen, donde se erige una estatua del expresidente.

