Junto a 500 estudiantes, Cascallares y Fabiani participaron del “Proyecto ONU 2022” de Brown

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron de la jornada de debate del Modelo de Organización de las Naciones Unidas 2022, junto a 500 estudiantes de escuelas secundarias del distrito, docentes, inspectores y directivos. La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde más de 500 alumnos y alumnas, 50 docentes y 30 instituciones educativas de gestión pública y privada se hicieron presente para participar de un juego de roles y de debate. Durante la propuesta, realizada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local, los estudiantes representaron a distintos países del mundo, investigaron sobre sus posturas ideológicas, económicas y sociales, en un ejercicio de aprendizaje democrático, y debatieron sobre distintas temáticas en busca de consensos. En esta oportunidad, las temáticas de discusión fueron la gratuidad y el acceso al sistema educativo, la situación de los refugiados políticos y ambientales, el cuidado del medio ambiente, y el empleo joven frente al desafío de las nuevas tecnologías, entre otros. De esta manera, este importante espacio de diálogo invita a la reflexión, la capacitación y al debate, en torno a las problemáticas del barrio, la comunidad y la sociedad en general, además de promover la conciencia de las problemáticas que aquejan a la comunidad y a la sociedad en general y también plantear alternativas de acción. “Quiero agradecer a todos los jóvenes que participaron de esta jornada tan importante, por su vocación de aprendizaje y de incorporar nuevos conocimientos. Más de 30 escuelas dijeron presente y eso nos da mucha alegría porque el objetivo de esta iniciativa es formarnos en algo tan trascendental en la vida como es la posibilidad de dialogar, escuchar al otro y consensuar”, sostuvo Cascallares. Fabiani, en tanto, remarcó que “es una propuesta hermosa que invita y fomenta al debate y a la preparación de distintos roles”. “En un mundo tan convulsionado, entender la historia y la coyuntura para buscar soluciones comunes es algo muy valioso”, agregó. De la actividad participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez, y la subsecretaria de Educación, Paula Falcón. También dijeron presente la directora de Juventud, Micaela Ortiz; el jefe inspector de Educación Regional, Leonardo Lafflito; la inspectora distrital, María Inés Centurión; el inspector de Educación Secundaria, José Luis Gurtubay, y el encargado de realizar el Modelo de Naciones Unidas de Almirante Brown, Sebastián Armesto Ozon.

