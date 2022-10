En el Hospital Esteves, dan talleres gratuitos para los vecinos

El Hospital Esteves de Temperley sigue avanzado con el proceso de apertura a la comunidad. Este mes lanzaron diferentes talleres y actividades para los vecinos. Los lunes, a las 14, hay clases de ballet fitness que fusionan las posturas básicas de la danza con distintos ejercicios aeróbicos. Luego, a las 15, hay un taller de baile “A todo ritmo” que es un espacio de creación artística y expresión corporal a través de la danza. Por su parte, ConectaTec es una actividad sobre el uso de tecnología en la vida cotidiana y de diferentes herramientas de comunicación. Los encuentros se llevan a cabo los martes, a las 15, y los sábados, a las 10. Mientras que los miércoles, a las 15, dictan el taller de percusión “Requete bien” con una multiplicidad de ritmos y sonidos desde la improvisación, el ensamble y la composición musical. Además, los jueves a las 9 hay clases de gimnasia localizada con rutinas de ejercicios que contribuyen a la salud. Y a las 15 llevan a cabo el taller de literatura “Textualidades”, que es un espacio de lectura y escritura. Y los viernes, a las 15, realizan encuentros de Eco Arte para la creación de objetos y elementos fusionando la ecología y la imaginación. Todas las propuestas se realizan en el espacio ubicado en la calle Garibaldi 1661 y las personas interesadas en anotarse tienen que mandar un mail a comunicacion.hospitalesteves@gmail.com. ENTREGA DE KITS DE SEMILLAS Más de 100 vecinos se acercaron al Hospital Esteves para recibir el kit de semillas de la temporada primavera-verano que entrega el Municipio para fomentar la creación y mantenimiento de huertas domiciliarias, y concientizar sobre la importancia de tener una alimentación saludable.

