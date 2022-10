El municipio instala nuevas alarmas comunitarias en Longchamps y José Mármol

El Municipio de Almirante Brown sigue sumando nuevas Alarmas Comunitarias en todos los barrios del distrito y en los últimos días incorporó nuevos equipos en Longchamps, sumando un total de 386 alarmas en las doce localidades. Las nuevas alarmas se colocaron en el cruce de las calles Álvaro Pintos y Patagones y también en la intersección de Francia y Barbosa, en la mencionada localidad de Longchamps. La actividad incluyó una charla con vecinos y vecinas, a quienes se les explicó el funcionamiento de los dispositivos preventivos. Además, según se anticipó desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana local, en los próximos días se sumarán más alarmas en José Mármol, puntualmente en Blasco Ibáñez y Bouchard y en el cruce de las arterias Amenedo y San Juan. Estas importantes herramientas son gratuitas y están ubicadas en puntos estratégicos de cada barrio con el objetivo de conformar una red que cubra y abarque todo el distrito a los efectos de que la comunidad interactúe directamente con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de manera preventiva o ante alguna emergencia. Dichas alarmas funcionan a través de una aplicación para los celulares que está disponible en la tienda de aplicaciones de Android e iOS. Las mismas cuentan con cámaras, funciones sonoras y lumínicas con un reflector LED para usar de manera disuasiva. Entre sus funciones, esta tecnología permite a las y los vecinos activar la alarma más cercana a su ubicación utilizando la geolocalización del celular y usar el reflector de forma disuasiva o bien enviar una alerta al COM para solicitar presencia Policial, Defensa Civil, una ambulancia o Bomberos. De esta manera, la persona que utilice el servicio será ubicada automáticamente y visualizada en tiempo real por las cámaras ubicadas en el dispositivo o sus alrededores. Los dispositivos tienen un alcance de dos cuadras a la redonda y están ubicadas de manera tal que trazan una red que busca cubrir cada rincón del distrito. “Seguimos sumando herramientas preventivas para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas en todos los rincones de Almirante Brown”, remarcó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani sostuvo que “las alarmas se suman a las cámaras de seguridad, los Puntos Seguros y Paradas Seguras, los Corredores Escolares y la renovación de patrulleros y motos de alta cilindrada”. CÓMO DESCARGAR LA APP La aplicación “Alarmas Comunitarias Brown” está disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS. Una vez instalada, se deberán completar algunos datos filiatorios y posteriormente se recibirá una llamada del COM para completar el proceso de registro.

Both comments and pings are currently closed.