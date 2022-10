Se realizó el festival “Jovenes en Investigación” en la UNLZ

En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora celebró un encuentro con estudiantes, graduados, becarios y becarias que participan en proyectos de investigación. Hubo charlas, panel de intercambio de experiencias y sesión de pósters científicos. Para inaugurar la actividad, Alberto Nivio, secretario de Investigaciones de la UNLZ; los decanos de Ciencias Agrarias, Néstor Urretabizkaya: Ciencias Sociales, Gustavo Naón, e Ingeniería, Oscar Pascal, brindaron unas palabras junto a los Secretarios de Investigación de Ciencias Económicas, Marcelo Podmoguilnye, y Derecho, Mónica Del Bene. Las autoridades coincidieron en señalar el éxito de la convocatoria y la importancia de que las y los estudiantes se incorporen a los grupos de investigación para comenzar su carrera en ese campo dentro de las casas de estudio que son “las principales generadoras de ciencia”, afirmó Pascal. A su turno, Naón remarcó la necesidad de “comprometerse con la comunicación pública de la ciencia” para que el conocimiento que se genera no se quede sólo en el ámbito académico, mientras que Urretabizkaya subrayó que la investigación requiere “cada vez más transferencia hacia la práctica”. Por otro lado, Del Bene y Podmoguilnye celebraron la presencia de tantos jóvenes que “empujan con sus iniciativas hacia adelante”. En ese sentido, Guadalupe Pascal, Secretaria de Investigación de la Facultad de Ingeniería, celebró que tantos jóvenes participen del festival: “Yo hace diez años fui becaria y ver esto es un orgullo”, sostuvo. Por su parte, su par de Ciencias Sociales, Luz Canella Tusji, remarcó que la meta de este evento es “compartir las experiencias de trabajo y conocer lo que las distintas facultades están realizando”. La primera charla estuvo a cargo de Diego Serra, Secretario de Planificación de la Facultad de Ingeniería; Teresa Tsuji, de la Facultad de Ciencias Sociales; Nadia Incaurgarat, a cargo del Repositorio Digital de la Universidad, y Cristina Sandoval, directora de la revista académica de la Facultad de Ciencias Agrarias. A su término, llegó el turno del intercambio entre Federico Sassano, Hernán Emmanuel Vargas, Verónica Blanco, Mauricio García y Sebastián Violante, investigadores que comenzaron su carrera a partir de las becas de estímulo a las investigaciones científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. Durante la sesión de pósters científicos, sus autores pudieron exponer a los presentes los resultados de sus trabajos. Luego de la votación de los asistentes, se entregaron las distinciones a los trabajos más votados para: Analía Harbar, de la FCA; Daniela Gorrochategui, de la FCE; Candela Gelabert, de la FCS; David Alegre, de la FD, y Milagros Tevez Sauco, de FI.

