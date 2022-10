Qué productos incluye Ahora 30, cuáles son los montos y dónde adquirirlos

El programa Ahora 30 es una propuesta para adquirir, a través de un plan de 30 cuotas fijas mensuales, televisores con tecnología 4k de tamaño igual o superior a las 50’’, aires acondicionados con tecnología de bajo consumo, lavarropas, heladeras y teléfonos celulares con 4G de fabricación nacional de hasta $200.000. Estará disponible todos los días de la semana en locales de electrodomésticos y grandes supermercados de todo el país hasta el 21 de diciembre o hasta que el volumen de operaciones alcance la suma de $100.000 millones, cualquiera sea la condición que se cumpla primero, aunque puede prorrogarse hasta el 19 de enero de 2023. Entre los productos disponibles habrá 273 modelos de televisores, celulares, aires acondicionados, heladeras y lavarropas, todos de fabricación nacional y de bajo consumo. Puntualmente, están disponibles 50 modelos de televisores, 82 de celulares, 38 tipos de aires acondicionados, 47 modelos de heladeras y 54 de lavarropas. Entre las marcas incluidas en el programa están Samsung, Noblex, Motorola, LG, Philips, Admiral, Hyundai, TCL, BGH, RCA, Philco, Alcatel, Kohinoor, Electrolux, Gafa, Drean, Patrick, Whirlpool y Surrey, entre otras. Los artículos podrán adquirirse en cadenas y comercios de todo el país: Bazar Avenida S.A. (Megatone), Carrefour, Casa Luis Chemes, Cetrogar, Compumundo, Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, Coppel, Coto, Dinosaurio, Disco, Dorinka S.R.L. (Changomás), Easy, Electronica Megatone S.A. (Musimundo), Fava, Fravega, Garbarino, Jumbo, La Anónima y La Luguenze. También estarán disponibles en los locales de La Reina, Maransi, Marquez, Maxihogar, Musimundo, Naldo Lombardi, Pardo, Riiing, Rodó, Samsung Stores, Supermercados Toledo, Tienda Diggit y Vea. Para conocer el listado completo de productos ingresar aquí

