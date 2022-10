Cascallares y Fabiani encabezaron una nueva entrega de enteojos a alumnos de Burzaco

En el marco del programa “Niños a la Vista”, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron una nueva y emotiva entrega de anteojos en la Escuela Primaria N°55 de Burzaco. En esta oportunidad la jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en el cruce de Prieto y Asamblea, donde las autoridades entregaron 22 lentes a niños y niñas de la escuela anfitriona y también de la Primaria N°20. “Para nosotros este es un programa muy importante. En lo que va del año ya entregamos 362 lentes de un total de más de 500 que teníamos previstos. Es una alegría inmensa ver la felicidad de los chicos y las chicas, quienes ahora tendrán una herramienta fundamental para aprender mejor”, remarcó Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, indicó que “en total gracias a un exhaustivo trabajo este año se testearon a 3.400 alumnos y alumnas”, al tiempo que señaló que la iniciativa “es muy importante porque prevenir a tiempo una alteración visual favorece por completo la etapa de aprendizaje y socialización”. A partir del programa “Niños a la Vista” un equipo de salud del Ministerio de Almirante Brown visita y recorre todos los primeros y segundos grados de las escuelas primarias estatales para realizar evaluaciones de agudeza visual. Y ya se entregaron cerca de 8 mil pares de anteojos desde el inicio de este gran programa. En este sentido, en caso de que haya jóvenes que necesiten anteojos, la Comuna los confecciona a gusto del estudiante y luego los entrega de forma gratuita en una actividad similar a la realizada. Este programa es importante porque las alteraciones visuales pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los niños, siendo causa de fracaso escolar. Por tal motivo, una detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales son necesarios para evitar problemas que afecten el desarrollo del sistema visual y conduzcan a trastornos del aprendizaje. De la actividad participaron también el secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; el subsecretario de Planificación, Promoción y Prevención de Salud, Leandro Degese, y la delegada Andrea Capasso, además de integrantes de la comunidad educativa de esta querida escuela browniana.

Both comments and pings are currently closed.