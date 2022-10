Máximo Kirchner: “No creo que Cristina sea candidata”

El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró este lunes que no cree que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vaya a ser candidata presidencial en las elecciones de 2023 y afirmó que, para él, el postulante opositor a la presidencia será Horacio Rodríguez Larreta. Al ser consultado en El Destape Radio sobre los candidatos del Frente de Todos, Máximo afirmó: “Alberto ha dicho que sí, Massa ha dicho que no por lo que leído y creo que Cristina no va a ser”. “Yo creo que (Cristina) ha hecho un gran esfuerzo, el desgaste es muy grande en una Presidencia”, apuntó sobre la expresidenta, aunque señaló que “le lleva unos cuantos cuerpos de distancia” al resto de los potenciales postulantes del espacio. Al ser consultado respecto de si el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, podría encarnar esa postulación indicó que “es muy capaz, un buen militante, camina, anda, tiene una edad interesantísima para ser Presidente”, y agregó que también hay gobernadores “muy capaces”. Sobre la oposición, indicó que cree que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta es “quien tiene posibilidades reales electorales” y añadió: “Hay que ver si le dan ganas de independizarse un poco, si pierde el miedo con (Mauricio) Macri”. Cabdidatos del Frente de Todos En otro orden, aseguró que los candidatos del Frente de Todos rumbo a la elección presidencial de 2023 se dirimirán en unas PASO o en internas partidarias, al afirmar que “creemos en la participación y en la construcción de mayorías”. “Si quieren que haya elecciones habrá PASO o no PASO, internas en el peronismo, siempre creemos en la participación y en la construcción de mayorías”, dijo Máximo Kirchner, y sostuvo que, más allá de la forma de elegir candidatos, es necesario acortar el tiempo entre las primarias y las generales. “Si no, pasa lo que pasó en el 2019, cuando el daño que hizo (el entonces presidente) Macri entre las PASO y la general fue terrible, y la Argentina perdió 20.000 millones de dólares”, explicó. “Si quieren que haya elecciones habrá PASO o no PASO, internas en el peronismo, siempre creemos en la participación y en la construcción de mayorías” Asimismo, dijo que hay que analizar el rol del oficialismo a nivel nacional durante una PASO y, en este sentido, recordó que “Macri fue a una PASO en 2015, no en 2019”. “Para un oficialismo que su Presidente vaya a las PASO con otros candidatos es extraño”, indicó sobre la posibilidad de que Alberto Fernández compita en esos comicios. Máximo Kirchner, diputado del Frente de Todos. También señaló que es necesario aprender de las experiencias y señaló que “el peronismo pierde casi 40 diputados nacionales en el 2015, que se van y permiten en un punto el desarrollo de algún tipo de política” contra los intereses de los trabajadores. En otro orden, se preguntó “porqué la CGT dice que no tiene diputados, cuando hoy debe haber entre nueve y diez diputados de origen sindical, que incluso se portaron muy bien y votaron contra el Fondo”, en alusión al acuerdo con el organismo de crédito aprobado en el Congreso. En torno a la figura de Mauricio Macri cuestionó “las ideas que expresa” y apuntó: “Vienen como idea con el tema de volver al sistema de AFJP”, tras recordar “las comisiones que cobraban, que invertían en Clarín, Telecom, Macro”. “Nosotros lo fuimos contando, y en 2015 nuestro candidato recién al final fue muy claro, ya que hasta ese momento tenía un discurso muy parecido al de Macri”, opinó sobre Daniel Scioli. En otro orden, dijo que “querer instalar en la sociedad la idea de que la intervención de las Fuerzas Armadas (en materia de seguridad) resuelve todos los problemas, lo cual es una mentira”. En materia económica, y en particular sobre la inflación, el diputado oficialista dijo que es es necesario “hablar bien con los dueños de las empresas para que comprendan que el pueblo argentino hizo un gran esfuerzo”, y dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, “está administrando consecuencias; esta es la realidad”. Máximo Kirchner en un discurso. /Foto: Raúl Ferrari “Obviamente tiene un conocimiento superior que (Martín) Guzmán sobre el Estado, y muchas veces tenemos miradas diferentes sobre un tema económico, pero esto es natural, y eso es el Frente de Todos, poner en valor esas diferentes miradas”, argumentó. Finalmente, al responder sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del 1 de septiembre pasado, indicó que se venía gestando un clima “con mucha violencia” y recordó que, “luego de la marcha del 24 de marzo, llenaron la Ciudad con carteles donde la acusaban a Cristina de asesina”. “Querer instalar en la sociedad la idea de que la intervención de las Fuerzas Armadas (en materia de seguridad) resuelve todos los problemas, lo cual es una mentira” “Uno ve todo ese entramado violento que arranca luego del 24 de marzo, uno veía lo minúsculo de estos grupos pero también la carga violenta y ese nivel de agresividad”, subrayó. Al respecto, aludió al tratamiento mediático del atentado y dijo que, “cuando los medios decían que era una pistola de juguete, al menos nos sirvió para que los chicos creyeran que no era tan grave la situación”, en alusión a la reacción de sus propios hijos. “Aquellos que querían denigrar nos sirvió al menos”, contó como anécdota personal, tras lo cual indicó: “Imaginate, para los chicos es la abuela”, en alusión al lugar que para sus hijos tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

