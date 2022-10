IFE 5: empezó la inscripción para el bono de $45.000

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), en conjunto con el Ministerio de Economía, acordaron implementar una nueva ayuda económica para los sectores más vulnerables. En este caso, se trata de un Refuerzo Alimentario que estará dividido en dos cuotas a pagar en noviembre y diciembre.

La implementación del refuerzo fue coordinada entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta. Refuerzo Alimentario: cómo inscribirse La inscripción al Refuerzo Alimentario o IFE 5 es personal y podrá realizarse sin turno a partir de este lunes 24 de octubre en todas las oficinas del organismo previsional. Todos los que deseen solicitar el refuerzo también podrán anotarse a través de la página de ANSES y de Operativos Móviles. Monto de Refuerzo Alimentario El Refuerzo Alimentario se entregará a quienes lo soliciten en dos cuotas pagadas entre noviembre y diciembre. Cada cuota será de $22.500 y, en total, cada beneficiario recibirá $45.000. El pago de la primera cuota será durante la primera semana de noviembre por terminación de documento. Cronograma de inscripción 22 de octubre: inscripción web.

24 de octubre: inscripción por UDAIs.

31 de octubre: primer corte.

11 de noviembre: primer pago dentro de los cinco días hábiles. Monto de Refuerzo Alimentario El Refuerzo Alimentario se entregará a quienes lo soliciten en dos cuotas pagadas entre noviembre y diciembre. Cada cuota será de $22.500 y, en total, cada beneficiario recibirá $45.000. El pago de la primera cuota será durante la primera semana de noviembre por terminación de documento. Cronograma de inscripción 22 de octubre: inscripción web.

24 de octubre: inscripción por UDAIs.

31 de octubre: primer corte.

11 de noviembre: primer pago dentro de los cinco días hábiles.

Both comments and pings are currently closed.