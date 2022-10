El municipio asesora en las delegaciones sobre tramites vinculados con subsidios de luz y gas

El Municipio de Almirante Brown informó que, a través de su Oficina de Defensa al Consumidor, asesora y acompaña a los vecinos y vecinas en la realización del trámite para mantener los subsidios de luz y gas en las doce delegaciones de nuestro distrito. En cada una de estas dependencias, las y los brownianos reciben asesoramiento y asistencia para llevar adelante el trámite a través de la página habilitada para el registro: www.argentina.gob.ar/subsidios. Las y los vecinos que requieran asistencia para realizar la tramitación podrán acercarse a la delegación municipal más cercana de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, excepto en el Centro de Atención al vecino de Adrogué -ubicado en el Boulevard Shopping-, cuyo horario de atención es de 11 a 19. Mariano Cascallares indicó que “seguimos brindándole este servicio a nuestra gente con el asesoramiento para mantener los subsidios a la luz y al gas en los casos en que corresponda de acuerdo a la normativa”, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani invitó a los vecinos a acercarse a las delegaciones municipales para recibir esta información útil. Para completar el formulario de solicitud se deberá contar, entre otros, con los siguientes datos: número de DNI, un correo electrónico y la boleta del servicio en cuestión. Para mayor información, los vecinos y vecinas pueden comunicarse al 5034-6200, internos 211 / 212 / 213, o también escribir a defensaconsumidor@brown.gob.ar.

