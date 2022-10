Brown profundiza la campaña de vacunación infantil en todos los CAPS

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Gobierno Nacional y Provincial, profundiza la Campaña Nacional de Vacunación obligatoria de niños y niñas contra sarampión, paperas, rubéola y polio en toda la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito. Desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown indicaron que esta importante iniciativa, que es gratuita y obligatoria, se lleva adelante hasta el 13 de noviembre y está dirigida a niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. En este sentido, los niños y niñas deberán aplicarse una dosis extra de la vacuna Triple Viral y contra la Polio, independientemente del antecedente de vacunación, para evitar el resurgimiento de enfermedades. De esta manera, las familias pueden acercarse sin orden médica a cualquiera de los CAPS, de 8 a 18 horas, como así también a hospitales y vacunatorios de la campaña Covid-19. Cabe mencionar que estas vacunas pueden aplicarse en simultáneo con otras. “Invitamos a todas las familias a que se acerquen con sus hijos e hijas a nuestros CAPS a realizar la vacunación de la dosis extra de la triple viral y contra la polio. Es importante avanzar con esta campaña para evitar el resurgimiento de estas enfermedades y así seguir cuidándonos entre todos”, remarcó Mariano Cascallares. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recordó en tanto que “estas dosis adicionales, gratuitas y obligatorias de la vacuna Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas), y de la vacuna IPV (con el virus inactivado de la polio) se aplican independientemente de las dosis recibidas previamente y sin necesidad de orden médica”. Desde la Comuna, anticiparon que próximamente se harán campañas para avanzar con la vacunación en establecimientos educativos públicos y privados, jardines comunitarios y comedores sociales. Cabe mencionar que la campaña se lleva a cabo en todo el país con el propósito de mantener la eliminación lograda de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomielitis y controlar la parotiditis. De esta manera, con estas dosis extras, se brinda mayor protección y también se previene que estas enfermedades puedan resurgir.

