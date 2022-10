Scaloni presentó una lista preliminar de 50 jugadores para la Copa del Mundo

El director técnico Lionel Scaloni presentó este viernes ante la FIFA una nómina preliminar ampliada, con más futbolistas de los previstos originalmente, para definir a futuro los 26 nombres con los que disputará del Mundial Qatar 2022, programado del 20 de noviembre al 18 de diciembre. En la cuenta regresiva de la competencia, a sólo 32 días del debut ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail, el entrenador nacional incluyó casi 50 futbolistas en uso del derecho concedido por el reglamento de la competencia que permite la disposición de hasta 55 jugadores. A diferencia de otras federaciones, como la de Uruguay o Polonia, por caso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reservó la libertad de hacer pública la preselección que significó el primer recorte de cara a la lista final que deberá presentarse el 14 de noviembre como fecha límite. Scaloni consideró para esta nómina previa a los futbolistas que transitan la recuperación de lesiones severas a la espera de sus respectivas evoluciones para tomar la decisión más cerca del plazo para registrar el plantel que viajará a la primera Copa del Mundo en Medio Oriente. Caso por caso, los que prenden velas para llegar

El caso más resonante en esa condición es el de Paulo Dybala, víctima de un desgarro en el recto femoral izquierdo por el que deberá guardar de cuatro a ocho semanas de recuperación, lo que pone seriamente en riesgo su presencia en el Mundial. El delantero de la Roma, autor de 7 goles en 11 partidos en la presente temporada, se lesionó el domingo 9 de octubre después de patear un penal ante Lecce por la Serie A de Italia. Por su lado, el defensor Juan Foyth, del Villarreal de España, también fue apuntado por el DT argentino, mientras se repone de una contusión postraumática en su rodilla izquierda, padecida a finales de agosto durante un partido con Getafe. PreviousNext Por esa lesión, el ex Estudiantes de La Plata se perdió la gira amistosa por Estados Unidos en la última ventana FIFA durante la que Argentina estiró su invicto con victorias frente a Honduras y Jamaica. Scaloni también anotó al arquero Juan Musso (Atalanta de Italia), operado hace exactamente un mes por una fractura desplazada en un pómulo. El ex Racing pelea su lugar definitivo en la lista con el arquero de River Franco Armani, único del fútbol argentino en carrera para representar al seleccionado en Qatar. Y lo mismo hizo con el mediocampista del Bayer Leverkusen alemán Exequiel Palacios, que no juega desde el 10 de septiembre por una dolencia muscular, lo que se encadenó a una extensa racha de lesiones padecidas en un aductor, en el ligamento externo de un tobillo y en la espalda. Más allá de la lista preliminar enviada este viernes a la FIFA, Scaloni ya avisó que la definitiva no tendrá grandes sorpresas, por lo que trabaja sobre la base de un universo de 30 futbolistas habituales en las convocatorias más recientes. Argentina, vigente campeón sudamericano y ganador de la Finalissima ante el titular de Europa (Italia), debutará el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita a las 7.00 en el Estadio Lusail, escenario de la final. El segundo partido del Grupo C lo disputará en ese mismo recinto frente al seleccionado mexicano de Gerardo Martino, el sábado 26 a las 16.00 y cerrará su participación en la primera fase frente a Polonia, el miércoles 30 en el Estadio 974, también desde las 16.00. Algunos de los jugadores anotados por el entrenador argentino fueron los siguientes: -Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River), Juan Musso (Atalanta), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Agustín Marchesín (Celta de Vigo). -Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Germán Pezzella (Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla), Facundo Medina (Lens) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina). -Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Benfica), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Di María (Juventus), Leandro Paredes (Juventus), Thiago Almada (Atlanta United) y Nicolás Domínguez (Bologna). -Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Julián Álvarez (Manchester City), Joaquín Correa (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa), Lucas Alario (Frankfurt), Giovanni Simeone (Napoli) y Lucas Ocampos (Ajax).

Both comments and pings are currently closed.