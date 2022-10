Fernández aseguró que para el Gobierno “la salud y la educación nunca serán un gasto”

El presidente Alberto Fernández aseguró que para el Gobierno “la salud y la educación nunca serán un gasto”, y consideró que los servicios que se ofrecen desde el Estado “deben federalizarse para llevar equidad y justicia social a todo el país”. “Garantizar la salud pública es prioridad para el Gobierno”, dijo Fernández, y sostuvo que el “Estado tiene que estar presente”, al encabezar esta tarde la entrega de 344 ambulancias en la planta Colcar, ubicada en la localidad bonaerense de Moreno. Estas unidades serán enviadas a todo el país para fortalecer la respuesta del sistema de salud jurisdiccional, según consignaron fuentes oficiales. En un acto que compartió con la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, el jefe de Estado señaló que “la salud pública es muy importante” y consideró que “uno de los roles centrales del Estado es garantizar” el acceso a ese derecho. Foto: Prensa Ministerio de Salud. El mandatario resaltó que la entrega de “344 ambulancias a lo largo y a lo ancho de la patria van mas allá de cualquier ideología o gobierno de turno” porque “el Estado tiene un rol central”. El jefe de Estado destacó “la gran labor de los trabajadores” durante la pandemia e hizo mención especial “al empresario, por el enorme compromiso con el pueblo argentino” “Eso hay que rescatarlo y ponerlo en valor. Soy un convencido de que la Argentina debe federalizarse, y hoy estamos dando un paso en ese sentido, cumpliendo mi compromiso de ser un país federal. El interior se ha atendido en estos años (en referencia a su gestión) como corresponde. Llevamos equidad y justicia, a lugares que lo necesitan”, subrayó. Por su parte, Vizzotti coincidió con el mandatario en la “mirada federal”, además de la visión “productiva” que posee “esta cadena de producción industrial y mano de obra argentina que se utilizó para este proceso de ensamble” de las unidades médicas. Foto: Prensa Ministerio de Salud. La ministra subrayó que “para el Gobierno y el Presidente la salud serán una prioridad”, y ratificó que esto “es otra muestra de la relevancia que tiene” el tema para esta administración que trabaja con el objetivo de “seguir reconstruyendo el sistema” sanitario para darles más herramientas a trabajadores y trabajadoras como parte de una construcción colectiva”. “Soy un convencido de que la Argentina debe federalizarse, y hoy estamos dando un paso en ese sentido, cumpliendo mi compromiso de ser un país federal” Durante la recorrida por la citada empresa, el mandatario observó el proceso de equipamiento de las ambulancias Sprinter y Hilux, acompañado también por las autoridades de la firma. Se trata de 189 vehículos de traslado, 61 de urgencias y 94 unidades 4×4 que fueron adquiridos por la cartera sanitaria mediante una inversión total de U$S 26.144.383. Foto: Prensa Ministerio de Salud. Foto: Prensa Ministerio de Salud. De las 344 ambulancias, siete ya fueron entregadas al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén, durante la inauguración del nuevo edificio que encabezó el Presidente la semana pasada; mientras que las 337 restantes se distribuirán durante este mes a todas las jurisdicciones del país. El Ministerio de Salud lleva adelante en todo el territorio nacional el Plan de reconstrucción del sistema de salud, incrementando la inversión para la provisión de equipamiento sanitario y obras de infraestructura, indicaron fuentes oficiales. Foto: Prensa Ministerio de Salud. El objetivo es fortalecer los servicios de salud para atender la demanda contenida en el tratamiento de patologías, que se vieron postergadas durante la pandemia. El proyecto brinda herramientas a las jurisdicciones, como la renovación de los vehículos de traslado para fortalecer la respuesta del sistema de salud con equipamiento de calidad, con una concepción federal de la salud y destacando el acceso, la calidad y la equidad.

