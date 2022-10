Convocan en Almirante Brown a sumarse a la fuerza policial 2023

El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2023 de la escuela de cadetes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Todas las vecinas y los vecinos interesados en formar parte de la fuerza podrán inscribirse a través del sitio web del Ministerio de Seguridad: www.mseg.gba.gov.ar y completar el formulario correspondiente. Posteriormente comenzarán las diferentes etapas del proceso de selección dispuesto para el ingreso. Hasta el 15 de enero de 2023 se realizarán las evaluaciones cognitivas. Quienes las aprueben, podrán realizar el examen psicológico y médico. Los seleccionados iniciarán la formación en marzo de 2023. Cabe señalar que la instrucción se realizará con el actual modelo mixto, que combina un mes internado en la Escuela de Policía Juan Vucetich y un mes externado cursando en la unidad académica externa dispuesta por cada Municipio. Los requisitos formales para la inscripción son: Ser argentino nativo, naturalizado o por opción; Tener entre 17 a 29 años de edad (29 años al momento de incorporación a la Escuela de Policía);Poseer condiciones de moralidad y buenas costumbres; Haber finalizado el nivel secundario, en los términos de la Ley N° 13688 o equivalente, conforme lo establezca la reglamentación; Responder a las aptitudes psicofísicas que establezca la presente y su reglamentación. El límite máximo de edad previsto podrá ser aumentado y por tiempo determinado en caso de necesidad en el reclutamiento; Suscribir, en el caso de los egresados de los Institutos de formación policial de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, el compromiso de prestar servicios en la Institución por un período de tres (3) años. “Convocamos a nuestros vecinos y vecinas interesados a que se inscriban como cadetes policiales y se capaciten para sumarse a la prevención del delito para cuidar a nuestra gente”, indicó al respecto, Mariano Cascallares, al tiempo que hizo hincapié en las acciones que se promueven en forma articulada entre la Provincia y el Municipio en materia de seguridad. En tanto, desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, informaron que por consultas e información los interesados podrán escribir al siguiente correo almirantebrowningresopolicial@gmail.com o bien llamar al 2206-1325 o por Whatsapp al 11-5661-3583.

