“Soy un defensor acérrimo de la educación pública”, aseguró Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández se definió este jueves como “un acérrimo defensor de la educación pública” y dijo que tiene “toda la voluntad para mejorarla”, al considerar que en la actualidad “el trabajo necesita mayor educación y capacitación”. Fernández expresó esos conceptos durante un encuentro con los integrantes de la organización Argentinos por la Educación, junto al ministro Jaime Perczyk, realizado en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, con quienes analizó los desafíos y las fortalezas del sector educativo. “Soy un defensor acérrimo de la educación pública y tengo toda la voluntad para mejorarla. Hoy en día el trabajo necesita mayor educación y capacitación. Hay una necesidad de formación por el desarrollo tecnológico” Alberto Fernández “Soy un defensor acérrimo de la educación pública y tengo toda la voluntad para mejorarla. Hoy en día el trabajo necesita mayor educación y capacitación. Hay una necesidad de formación por el desarrollo tecnológico”, expresó el Jefe de Estado a sus visitantes, informó la Presidencia en un comunicado. Fernández los convocó a seguir trabajando para garantizar “la igualdad de oportunidades en todo el país”, y reflexionó que “el mérito existe si todos parten de las mismas condiciones”. Foto: Presidencia. Perczyk señaló al término del encuentro que los miembros de la organización informaron al Presidente sobre “la tarea que hacen y la preocupación que tienen por aportar a una discusión que todos tenemos en la Argentina que es describir y mejorar la educación que tenemos”. Por su parte, el presidente de Argentinos por la Educación, Ricardo Torres, calificó a la reunión como “muy positiva” y comentó que “se dio una buena relación entre las intenciones, los hechos y la forma de ayudar que queremos llevar adelante”. Junto con el presidente Fernández estuvieron la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, y el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola. Acompañaron a Torres los consejeros Roberto Souviron y Alejandro Tamer; la consejera Karina Stocovaz; el director Ejecutivo, Ignacio Ibarzábal, y el director del Observatorio Argentinos por la Educación, Víctor Volman. Foto: Presidencia. Argentinos por la Educación Argentinos por la Educación es una organización de la sociedad civil que trabaja enfocada en temas educativos y agrupa a 80 organizaciones, 100 referentes educativos, ex-ministros del área, empresarios y a más de 300.000 familias. La iniciativa busca generar sistemas de gestión e información cada vez más amplios para poder monitorear el estado de la situación educativa en cada provincia a través de informes detallados. En ese sentido, coordina junto al CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) mesas de trabajo con cada distrito y a nivel nacional para identificar nudos críticos, buscar posibles soluciones, y promover el intercambio de buenas prácticas. Entre otros trabajos, la organización elaboró los informes “Trayectorias escolares”, con la autoría del Observatorio de Argentinos por la Educación e Irene Kit, y “Desempeño escolar y pobreza”, junto con Martín De Simone; un análisis sobre “Aprender 2021”; y realizó el Tercer Encuentro Nacional de Familias por la Educación en la ciudad de Rosario.

