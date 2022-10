Cascallares: ” En Brown hay un estado presente junto a los vecinos y las instituciones”

Durante un encuentro con instituciones de nuestro distrito, Mariano Cascallares escuchó las inquietudes y propuestas de sus representantes y aseguró que “en Almirante Brown hay un Estado Municipal presente junto a las vecinas y a los vecinos”. En efecto, Cascallares se reunió con asociaciones intermedias y cooperativas que recibieron un subsidio para la compra de materiales de construcción con el objetivo de realizar mejoras edilicias en sus respectivas sedes, en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación y la Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad provincial. La actividad se llevó adelante en Casa de la Cultura, en el marco del programa “Argentina Construye Solidaria”, en el que 35 instituciones fueron beneficiadas con una ayuda económica para que efectúen obras de ampliación, refacción o construcción. “Sabemos la tarea que cada institución lleva adelante en los barrios y todo lo que representan. Por eso gracias a la articulación con Nación y Provincia logramos esta herramienta que esperamos sirva para fortalecerlos. Sigamos trabajando juntos para el beneficio de nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo Mariano Cascallares, quien destacó la tarea mancomunada con Juan Fabiani y el equipo municipal. En la reunión, que tuvo como objetivo explicar los lineamientos para la utilización del subsidio, participaron la Asociación Civil Recreando, la Asociación Amigos de la Biblioteca Esteban Adrogué, la Asociación Civil Patria al Hombro Dulces Sonrisas, la Asociación Civil Barrio Lamadrid, la Biblioteca Popular La Margarita Blanca y el Centro de Estudios Sociales, Culturales y Políticos La Hora de los Pueblos. También dijeron presente las cooperativas de trabajo Néstor Kirchner, Peronismo Militante Brown, 16 de Diciembre de Almirante Brown, Organizar para transformar y el Centro Social de Capacitación para la Mujer y la Familia, entre otras. El programa “Argentina Construye Solidaria” tiene como objetivo fortalecer el trabajo de aquellas organizaciones de la sociedad civil que realizan tareas de acción comunitaria y acompañamiento barrial, a través del financiamiento de materiales de construcción para ejecutar obras de mejoras en sus respectivas sedes. En este sentido, los montos otorgados podrán utilizarse en la adquisición de insumos y materiales para la realización de obras que impliquen una mejora de las condiciones físicas y de funcionamiento, atención y permanencia en la sede de las entidades. De la actividad participaron por parte del Municipio de Almirante Brown el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas, y el director General de Instituciones, Víctor Caparelli.

