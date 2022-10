El Presidente y el ministro Perczyk se reunirán con Argentinos por la Educación

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, se reunirá este jueves por la mañana con la organización Argentinos por la Educación, en Casa Rosada, informaron fuentes oficiales. Argentinos por la educación se define como “un movimiento que busca involucrar a toda la sociedad en la mejora de la educación”. En tanto, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, brindará desde las 17.15 su habitual conferencia de prensa a agenda abierta, en la Casa Rosada. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, mantendrá a las 10 una reunión de trabajo con el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs. Por la tarde, Mazzina se reunirá a las 15 con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, supervisará a las 9 el ejercicio “Soldado Ugalde” del que participan 1.500 efectivos del Ejército en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, encabezará entre las 9 y las 15 el Foro Iberoamericano de Alto Nivel sobre Ciencia y Tecnología de la OEI; en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), Ciudad de Buenos Aires. Luego, desde las 15 el ministro Filmus entregará el Premio Eduardo Charreau a la Cooperación Científica Tecnológica Regional – Edición 2022; en el C3. A las 18, participará de la Conferencia magistral de Serge Haroche, Premio Nobel de Física 2012; en el C3. La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Olmos, participará a las 10 del Taller Hemisférico “Diálogo Social para la transición de la informalidad a la formalidad laboral con derechos”, en el marco del Plan de Trabajo 2022-2024 de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA.

