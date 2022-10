El Gobierno intima a Gran Hermano por la acusación de un participante contra el Presidente

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió esta noche al cruce de un participante de Gran Hermano que afirmó que el presidente Alberto Fernández lo “coimeó un montón de veces”. “Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe nos vemos obligados a decir: el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”, enfatizó Cerruti en su cuenta de Twitter. La funcionaria nacional se refirió a declaraciones realizadas por Walter Santiago, apodado el “Alfa”, quien dijo conocer al jefe de Estado a través del legislador porteño Claudio Ferreño. Tuit de Cerruti. Foto: Twitter. “Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández”, lanzó el participante del programa televisivo. En ese marco, la portavoz de la Presidencia continuó: “Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública”. “Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo”, argumentó Cerruti. Y completó: “Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”. Respuesta del Gobierno. Foto: Twitter. Cerruti salió al cruce de un participante de Gran Hermano Al segundo día de ingresar a la casa del reality show, Walter Santiago disparó: “Hay muchos políticos que se han atado al poder, que son: (Antonio) Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Los Saadi. Los Rodríguez Saá. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortunas con la política. La gente está un poco cansada de todo eso”. “Es lo mismo que pasó con los militares. Hubo militares que fueron una basura y militares que fueron buena gente. Eso es lo que pasa cuando la gente se harta”, disparó el participante durante una discusión política con su compañera del reality show y exdiputada del Frente de Todos Romina Uhrig. Por último, se refirió al accionar del Gobierno durante la pandemia de coronavirus: “Lo que hicieron con la pandemia, con la vacunación, con la vacunación VIP, y con la fiesta de Fabiola Yañez… ¡Fue vergonzoso para la gente!“.

