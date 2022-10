A un mes del mundial, el municipio homenajea a Maradona y a Enrique con un mural en Burzaco

Cuando falta exactamente un mes para el inicio del Mundial de Fútbol “Qatar 2022”, el Municipio de Almirante Brown presentó un nuevo mural en homenaje a Diego Armando Maradona y a Héctor “El Negro” Enrique, el ex futbolista browniano campeón del Mundial en México 86 que le dio el pase a Diego para que realice el mejor gol de todos los mundiales. Este mural, que se encuentra en la intersección de las calles Carlos Sastre y Prieto, de Burzaco, se enmarca en el programa “Ciudad Museo a Cielo Abierto” del Instituto de las Culturas Brown con el que ya se concretaron decenas de obras artísticas que embellecen las paredes de nuestro distrito. En este caso la obra fue realizada por los artistas locales Gabo y TiN y en ella están representadas las figuras de los futbolistas levantando la copa, envueltos en una bandera celeste y blanca. Esta política pública de embellecimiento urbano logró posicionar a nuestro distrito como uno de los referentes en cuanto a la cantidad y calidad de murales en la vía pública, motivo por el que en distintos rincones los vecinos y vecinas podrán encontrar homenajes y referencias que ilustran imágenes de películas de culto, series, íconos deportivos, referentes musicales, literarios, sociales y de la cultura. “Los murales son la expresión de la cultura de nuestro pueblo. Por eso en Almirante Brown le estamos cambiando la cara a los muros de los barrios y las localidades poniéndole color y arte a las paredes”, indicó Mariano Cascallares adelantando que continuará avanzando este programa cultural tan exitoso en nuestro distrito. Por su parte, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó que “este programa es muy importante porque tiene que ver con el embellecimiento de nuestros espacios y también con el reconocimiento a personalidades u obras artísticas muy queridas por nuestro pueblo”. Además de los murales futbolísticos en homenaje a Maradona, Messi y a las figuras de la Selección Argentina, en distintos espacios de la Comuna pueden encontrarse también referencias a películas como Esperando la Carroza y programas televisivos como Los Simuladores o Peter Capusotto y sus videos. También a referentes de nuestra cultura como Quino y María Elena Walsh o a artistas musicales como el Indio Solari, Mercedes Sosa, Charly García, Jaime Torres, Teresa Parodi, Atahualpa Yupanqui y Pappo, entre muchos otros.

Both comments and pings are currently closed.